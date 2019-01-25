Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится, был лишь прикрытием ее романа с Сергеем Лазаревым. У Ани и Сергея есть общий ребенок.

Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится,был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым. У Ани и Сергеяесть общий ребенок.Очередное открытие сделали пользователи Сети, внимательнонаблюдающие за жизнью звезд. Исследователи выяснили, что известная певица АниЛорак сыграла тайную свадьбу с не менее известным артистом Сергеем Лазаревым.Более того, у пары есть ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитываетодин.Наличие у Лорак супруга, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу,исследователей не смутило. Во-первых, бракоразводный процесс певицы с бизнесменомв самом разгаре. А во-вторых, Мурат был просто прикрытием для бурного романадвух звезд, уверены пользователи."Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат былприкрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак", – пишуткомментаторы.По их мнению, именно Ани и является мамой мальчика Никиты,которую так тщательно скрывал российский певец. Версия такова: Сергей иКаролина предоставили свой биологический материал, а выносила ребенкасуррогатная мать.Дискуссия развернулась под новым постом Сергея вInstagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однакофанаты предположили, что вместе с ними поехала и Лорак.О романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже давно.Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных сизменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу – его застукали в одном из киевскихбаров с украинской моделью.В подтверждение своей версии фанаты приводят ранниефотографии, на которых Ани Лорак и Сергей запечатлены вместе. Однакобольшинство пользователей назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак бредом.