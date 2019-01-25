Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится,
был лишь прикрытием ее романа с Сергеем Лазаревым. У Ани и Сергея
есть общий ребенок.
Супруг Ани Лорак Мурат, с которым певица сейчас разводится,
был лишь "прикрытием" ее романа с Сергеем Лазаревым. У Ани и Сергея
есть общий ребенок.
Очередное открытие сделали пользователи Сети, внимательно
наблюдающие за жизнью звезд. Исследователи выяснили, что известная певица Ани
Лорак сыграла тайную свадьбу с не менее известным артистом Сергеем Лазаревым.
Более того, у пары есть ребенок – сын Сергея Никита, которого он воспитывает
один.
Наличие у Лорак супруга, турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу,
исследователей не смутило. Во-первых, бракоразводный процесс певицы с бизнесменом
в самом разгаре. А во-вторых, Мурат был просто прикрытием для бурного романа
двух звезд, уверены пользователи.
"Говорят, что они давно уже поженились, а Мурат был
прикрытием для Каролины. И ребенок у Сергея от Лорак", – пишут
комментаторы.
По их мнению, именно Ани и является мамой мальчика Никиты,
которую так тщательно скрывал российский певец. Версия такова: Сергей и
Каролина предоставили свой биологический материал, а выносила ребенка
суррогатная мать.
Дискуссия развернулась под новым постом Сергея в
Instagram. Певец рассказал, что отправился на отдых вместе с сыном Никитой. Однако
фанаты предположили, что вместе с ними поехала и Лорак.
О романе Сергея Лазарева и Ани Лорак говорят уже давно.
Слухи о любовных отношениях артистов вспыхнули после скандалов, связанных с
изменами мужа певицы Мурата Налчаджиоглу – его застукали в одном из киевских
баров с украинской моделью.
В подтверждение своей версии фанаты приводят ранние
фотографии, на которых Ани Лорак и Сергей запечатлены вместе. Однако
большинство пользователей назвали слухи о женитьбе Лазарева и Лорак бредом.