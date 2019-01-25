Президент
Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно озаботился проблемой
массового переезда россиян в крупные города, прежде всего в Москву.
Лидер братской республики дал совет, как избежать упадка села и малых
населенных пунктов и призвал обратить внимание на белорусский опыт.
Президент
Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно озаботился проблемой
массового переезда россиян в крупные города, прежде всего в Москву.
Лидер братской республики дал совет, как избежать упадка села и малых
населенных пунктов и призвал обратить внимание на белорусский опыт.
В
развитии территорий Москва может использовать опыт Минска по созданию
агрогородков, заявил Лукашенко. Батька заметил, что в земледельческих
регионах России много пустующей земли. Такая ситуация могла произойти в
Белоруссии, однако власти республики своевременно занялись развитием
села, похвалил сам себя Лукашенко.
Белорусский
лидер заявил, что россияне продолжают уезжать в Москву,
Санкт-Петербург. "Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и
осваивать Россию", – сказал Лукашенко.
Он
рассказал, что в Белоруссии для развития малонаселенных пунктов и
пустынных земель начали создавать агрогородки, куда привлекли
специалистов из местного населения. По мнению Батьки, это единственный
способ развития российского села.
Последнее
время отношения Москвы и Минска серьезно обострились. Белоруссия
требует скидок на энергоносители и компенсацию 10 миллиардов долларов,
которые государственный бюджет потеряет от реализации российского
налогового маневра. В Кремле, в свою очередь, недовольны ходом
интеграции двух стран и предлагают ускорить процесс.
Последний
раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце прошлого
года. По всей видимости, стороны остались при своих позициях. Российский
лидер предлагал белорусскому коллеге остаться поиграть в хоккей, но
Лукашенко поспешил вернуться в Минск, сославшись на занятость.
На фоне трудностей в отношениях с Россией белорусский президент разворачивает внешнеполитический курс на Запад. Как писали "Дни.ру",
решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд.
Кроме того, при участии экспертов организации будет разрабатываться
дорожная карта реформ.