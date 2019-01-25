Президент Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно озаботился проблемой массового переезда россиян в крупные города, прежде всего в Москву. Лидер братской республики дал совет, как избежать упадка села и малых населенных пунктов и призвал обратить внимание на белорусский опыт.

ПрезидентБелоруссии Александр Лукашенко неожиданно озаботился проблемоймассового переезда россиян в крупные города, прежде всего в Москву.Лидер братской республики дал совет, как избежать упадка села и малыхнаселенных пунктов и призвал обратить внимание на белорусский опыт.развитии территорий Москва может использовать опыт Минска по созданиюагрогородков, заявил Лукашенко. Батька заметил, что в земледельческихрегионах России много пустующей земли. Такая ситуация могла произойти вБелоруссии, однако власти республики своевременно занялись развитиемсела, похвалил сам себя Лукашенко.Белорусскийлидер заявил, что россияне продолжают уезжать в Москву,Санкт-Петербург. "Это недопустимо для России, если мы хотим развивать иосваивать Россию", – сказал Лукашенко.Онрассказал, что в Белоруссии для развития малонаселенных пунктов ипустынных земель начали создавать агрогородки, куда привлеклиспециалистов из местного населения. По мнению Батьки, это единственныйспособ развития российского села.Последнеевремя отношения Москвы и Минска серьезно обострились. Белоруссиятребует скидок на энергоносители и компенсацию 10 миллиардов долларов,которые государственный бюджет потеряет от реализации российскогоналогового маневра. В Кремле, в свою очередь, недовольны ходоминтеграции двух стран и предлагают ускорить процесс.Последнийраз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в конце прошлогогода. По всей видимости, стороны остались при своих позициях. Российскийлидер предлагал белорусскому коллеге остаться поиграть в хоккей, ноЛукашенко поспешил вернуться в Минск, сославшись на занятость.На фоне трудностей в отношениях с Россией белорусский президент разворачивает внешнеполитический курс на Запад. Как писали "Дни.ру",решил обратиться за кредитом в Международный валютный фонд.Кроме того, при участии экспертов организации будет разрабатыватьсядорожная карта реформ.