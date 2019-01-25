Российские зрители в шоке от очередного выпуска программы Андрей Малахов. Прямой эфир телеканала Россия 1. Телевизионщики сделали из безжалостного убийцы положительного героя.

Российские зрители в шоке от очередного выпуска программы "АндрейМалахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Телевизионщики сделали избезжалостного убийцы положительного героя.Гостями очередного эфира стала бывший дознаватель из ПермиВикторая Михайлова. Женщина рассказала о своей любви к убийце Олегу Михайлову.Примечательно, что избранник Михайловой некогда был киллеромгремевшей на всю страну ореховской ОПГ. На счету хладнокровного душегуба девятьубийств, и то, если считать только доказанные. Как заявила экс-дознавательница 30января она и ее возлюбленный планируют венчаться в церкви.Телезрители были ошарашены, когда поняли, что редакторы шоупоказывают злодея в позитивном ключе. Рассерженные пользователи Сети призывали здесь и сейчас распять Андрея Малахова за особую циничность."Призываю, люди, не смотрите эти гадкие передачи, пустьих закроют", "Тупая телекомпания с циничным ведущим", "Малахов,ЗАЧЕМ? Зачем такая тема в таком ключе?" – писали неравнодушные людив комментариях YouTube-канале "Россия-1".Напомним, Ореховская ОПГ была одной из центральныхпреступных банд 1990-х в Москве. По мнению правоохранительных органов, это быласамая жестокая группировка в России, пишет