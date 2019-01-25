Людмила Агутина выпустила биографию своего знаменитого сына-музыканта. Рассказывается в ней, в частности, и о личной жизни Леонида. И подробности есть удивительные!

Людмила Агутина выпустила биографию своего знаменитого сына-музыканта. Рассказывается в ней, в частности, и о личной жизни Леонида. И подробности есть удивительные!и Анжелика Варум – настолько красивая и органичная пара, что кажется, будто они всю жизнь были вместе. На самом же деле они сошлись лишь в 1997-м. А до того у певца было несколько официальных и неофициальных браков.Мать музыканта рассказала, в частности, что у Леонида есть дочь Полина, которой скоро исполнится 23 года. С матерью – балериной Мариной Воробьевой – и приемным отцом девочка жила в Италии, затем ее семья переехала во Францию."Полина знает пять языков, она эдакий технарь по своему складу, за что в семье ее в шутку называют "Софьей Ковалевской" (первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая в мире женщина – профессор математики – Прим. ред.) – рассказала корреспонденту "Дни.Ру" мать Агутина. – А его вторая дочь Елизавета, которой 9 февраля исполнится 20 лет, унаследовала музыкальные гены родителей. Она – очень талантливая, собрала свою группу "Without Gravity" ("Без притяжения"), с которой выступает на концертах в школах, пишет музыку, играет на гитаре".Младшая дочь Леонида уже много лет живет в Майами, поэтому, вероятно, видится редко не только с родителями, но и с единокровной сестрой.Что же касается самого , то его мать сделал еще одно признание. "Я никогда не думала, что музыка станет его судьбой – уверяет Людмила Леонидовна. – Я думала, что станет журналистом – ходил на курсы при МГУ, даже публиковался в газета. Были надежды увидеть его и футболистом – неплохо играл. А когда стал писать музыку, то мне казалось, что она очень сложная и ее не поймут люди".