Малыша доставили с диагнозом «истощение крайней степени»

Малыша доставили с диагнозом «истощение крайней степени»В Александрове вынесли приговор молодой матери, заморившей голодом своего 5-месячного ребенка.В июне прошлого года в местную детскую больницу с диагнозом «истощение крайней степени» экстренно доставили малыша. Врачи сделали все, что было в их силах. Однако через несколько дней ребенок умер.Кроме того, вместе с обвиняемой в это время жила 2-летняя дочка, ее также госпитализировали с ОРВИ, задержкой неврологического и речевого развития, анемией 1 степени. Теперь ребенок воспитывается в специальном социальном учреждении.Суд назначил женщине 1,5 года тюрьмы.