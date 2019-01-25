Стало известно, что все игры 24-го тура английской премьер-лиги по футболу начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы, который находился на борту самолета, пропавшего над Ла-Маншем. Матчи пройдут 29 и 30 января.

Стало известно, что все игры 24-го тура английской премьер-лиги по футболу начнутся с минуты молчания в честь Эмилиано Салы, который находился на борту самолета, пропавшего над Ла-Маншем. Матчи пройдут 29 и 30 января.Об акции в честь 28-летнего аргентинца сообщила пресс-служба АПЛ. Напомним, что ранее руководство поисковой операции объявило о прекращении активных поисков воздушного судна с игроком и пилотом.21 января Сала вылетел в Уэльс, чтобы начать выступать за свой новый клуб – "Кардифф Сити". Однако частный самолет, на котором находился футболист, потерпел авиакатастрофу.