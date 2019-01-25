Лидера группы Ленинград получил по лицу, пока, правда, только на словах. Сергей Шнуров должен ответить за свои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой.

Лидера группы "Ленинград" получилпо лицу, пока, правда, только на словах. Сергей Шнуров должен ответить засвои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой.К сожалению для Шнурова, упоруганной Волочковой много смелых подруг, готовых отстаивать честьпрославленной танцовщицы. К примеру, казахстанская чемпионка мира по боксуФирузу Шарипов хочет встретиться с певцом на ринге.По мнению члена экспертногосовета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, – это похвальноежелание. "Я не знаком с Фирузой Шариповой, но уже определенно еелюблю. До сей поры Шнурову не встретился ни один достойный оппонент, который быстоль культурно отправил его в словесный нокаут за его неуемное рифмоплетство.И тут, прекрасная девушка спортсменка закрыла своей грудью хрупкую Настю. Оченьсимволично", – заметил общественник.Манукян считает, что Шнурову надо извиниться перед балериной. Также общественник советует артисту впредь внимательнее подбирать персон для своих эпиграмм."А ведь действительно, Волочкова очень добрый человек, простав общении и совершенно незлобная. Она всего лишь хочет быть любимой исчастливой. А уж если ей нравится показывать свое тело или делать шпагаты, тоэто точно никому не мешает. Попытка стихотворно напасть на Волочкову это покасамая большая ошибка Шнурова, что и доказывает Фируза, вызвав его на спарринг",– резюмировал Вадим Манукян.Напомним, 22 января Сергей Шнуров выложил посвященноеАнастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечьк себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигатьляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение Шнуровпроиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.