Лидера группы Ленинград получил
по лицу, пока, правда, только на словах. Сергей Шнуров должен ответить за
свои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой.
Лидера группы "Ленинград" получил
по лицу, пока, правда, только на словах. Сергей Шнуров должен ответить за
свои оскорбительные слова в адрес балерины Анастасии Волочковой.
К сожалению для Шнурова, у
поруганной Волочковой много смелых подруг, готовых отстаивать честь
прославленной танцовщицы. К примеру, казахстанская чемпионка мира по боксу
Фирузу Шарипов хочет встретиться с певцом на ринге.
По мнению члена экспертного
совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, – это похвальное
желание. "Я не знаком с Фирузой Шариповой, но уже определенно ее
люблю. До сей поры Шнурову не встретился ни один достойный оппонент, который бы
столь культурно отправил его в словесный нокаут за его неуемное рифмоплетство.
И тут, прекрасная девушка спортсменка закрыла своей грудью хрупкую Настю. Очень
символично", – заметил общественник.
Манукян считает, что Шнурову надо извиниться перед балериной. Также общественник советует артисту впредь внимательнее подбирать персон для своих эпиграмм.
"А ведь действительно, Волочкова очень добрый человек, проста
в общении и совершенно незлобная. Она всего лишь хочет быть любимой и
счастливой. А уж если ей нравится показывать свое тело или делать шпагаты, то
это точно никому не мешает. Попытка стихотворно напасть на Волочкову это пока
самая большая ошибка Шнурова, что и доказывает Фируза, вызвав его на спарринг",
– резюмировал Вадим Манукян.
Напомним, 22 января Сергей Шнуров выложил посвященное
Анастасии Волочковой стихотворение, в котором высмеял попытки артистки привлечь
к себе внимание при помощи развратных фотографий. Он предложил "раздвигать
ляжки" всем, кто обделен талантом. Свое произведение Шнуров
проиллюстрировал фотографией, на которой показывает некое подобие шпагата.