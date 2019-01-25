В Москве назвали большой ошибкой прозвучавшее в Киеве заявление о том, что Россия в любом случае продлит транзитный договор с Украиной. Жадным украинским чиновникам напомнили, что газопровод Северный поток – 2 похоронит Незалежную как страну-транзитера.

В Москве назвали большой ошибкой прозвучавшее в Киевезаявление о том, что Россия в любом случае продлит транзитный договор сУкраиной. Жадным украинским чиновникам напомнили, что газопровод "Северныйпоток – 2" похоронит Незалежную как страну-транзитера.Доходы Киева от транзита российского газа с каждым годомбудут все меньше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северногопотока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – она напрямуюбудет поставлять голубое топливо в Европу."На Украине жеготовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса.Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима длявнутренней политики", – сказал глава думского комитета по энергетике ПавелЗавальный.Так парламентарий прокомментировал слова замминистраэнергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москвабудет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу,сообщает ТВЦ.Очень странным назвали заявление Бойко в Фонде национальнойэнергетической безопасности. Его ведущий аналитик Игорь Юшков напомнил, что вотуже полтора года в Брюсселе идут безуспешные переговоры по газу с участием трехсторон: России, Украины и Евросоюза."ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне своисумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам. Будем ждать, чтопосле выборов все перейдет в конструктивное русло, потому что пока на Украиненикто договариваться не хочет", – отметил эксперт.Киев уже давно пытается вставить палки в колеса проекту "Северныйпоток – 2". Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, чтопосле запуска газопровода Киев останется не у дел и потеряет статусстраны-транзитера.Но в Германии думают иначе – Берлин делает ставку на этотпроект, потому что надеется на покупку более дешевого газа, чем тот, которыйидет через Украину. Тем не менее, Ангела Меркель делает успокаивающие заявленияв адрес Киева, говоря, что после ввода в строй второй нитки "Северного потока",Украина сохранит возможность транзита.