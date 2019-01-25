В Москве назвали большой ошибкой прозвучавшее в Киеве
заявление о том, что Россия в любом случае продлит транзитный договор с
Украиной. Жадным украинским чиновникам напомнили, что газопровод Северный
поток – 2 похоронит Незалежную как страну-транзитера.
В Москве назвали большой ошибкой прозвучавшее в Киеве
заявление о том, что Россия в любом случае продлит транзитный договор с
Украиной. Жадным украинским чиновникам напомнили, что газопровод "Северный
поток – 2" похоронит Незалежную как страну-транзитера.
Доходы Киева от транзита российского газа с каждым годом
будут все меньше и меньше. После запуска в 2020 году второй нитки "Северного
потока" услуги по транзиту газа России больше не понадобятся – она напрямую
будет поставлять голубое топливо в Европу.
"На Украине же
готовы только к ультиматумам, что сужает возможности переговорного процесса.
Это большая ошибка с их стороны. Но, видимо, такая позиция необходима для
внутренней политики", – сказал глава думского комитета по энергетике Павел
Завальный.
Так парламентарий прокомментировал слова замминистра
энергетики и угольной промышленности Украины Натальи Бойко о том, что Москва
будет вынуждена подписать с Киевом новый контракт на транзит газа в Европу,
сообщает ТВЦ.
Очень странным назвали заявление Бойко в Фонде национальной
энергетической безопасности. Его ведущий аналитик Игорь Юшков напомнил, что вот
уже полтора года в Брюсселе идут безуспешные переговоры по газу с участием трех
сторон: России, Украины и Евросоюза.
"ЕС выступает гарантом того, что Киев оставит в стороне свои
сумасшедшие хотелки и перейдет к конструктивным переговорам. Будем ждать, что
после выборов все перейдет в конструктивное русло, потому что пока на Украине
никто договариваться не хочет", – отметил эксперт.
Киев уже давно пытается вставить палки в колеса проекту "Северный
поток – 2". Петр Порошенко неоднократно жаловался Ангеле Меркель на то, что
после запуска газопровода Киев останется не у дел и потеряет статус
страны-транзитера.
Но в Германии думают иначе – Берлин делает ставку на этот
проект, потому что надеется на покупку более дешевого газа, чем тот, который
идет через Украину. Тем не менее, Ангела Меркель делает успокаивающие заявления
в адрес Киева, говоря, что после ввода в строй второй нитки "Северного потока",
Украина сохранит возможность транзита.