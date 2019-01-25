В Киеве не первый год мечтают о присоединении Кубани к Украине. По мнению депутата Верховной рады Андрея Билецкого, Незалежной предстоит силой возвращать регион, а до кучи еще и Кавказ. В Госдуме украинских радикалов спустили с небес на землю: по словам депутата Руслана Бальбека, горсть земли – единственное, что может захватить Билецкий на Кубани.

В Киеве не первый год мечтают о присоединении Кубани к Украине. По мнению депутата Верховной рады Андрея Билецкого, Незалежнойпредстоит силой возвращать регион, а до кучи еще и Кавказ. В Госдумеукраинских радикалов спустили с небес на землю: по словам депутатаРуслана Бальбека, горсть земли – единственное, что может захватить Билецкий на Кубани.На Кубани член Верховной рады обнаружил "высокий уровень национального украинского сознания". Однако существование вне границ Незалежной привело к русификации региона, заявил одиозный депутат в эфире телеканала ZIK.Парламентарий озвучил условие, при котором возможно присоединение Кубани к Украине. Билецкий заявил, что для этого Незалежная должна стать успешным и эффективным государством. А военная сила, полагает депутат, должна подкрепить украинские притязания.Единственное, что может захватить Билецкий на Кубани – горсть земли, если съездит туда на экскурсию, заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек."О каком захвате российских земель, находящихся под прикрытием Южноговоенного округа, может идти речь?" – сказал в беседе с РИА Новостипарламентарий.Украинские политики не первый раз озвучивают претензии на южные российские земли. В прошлом году министр инфраструктуры Незалежной Владимир Омелян призвал граждан страны надеть форму, взять автомат и пойти завоевывать Москву и Кубань.Краснодарскимкраем бреди и президент Петр Порошенко. После возвращения Крыма онсобрался использовать мост через Керченский пролив для связи с Кубанью.По его словам, на юге России живет большое число украинцев.