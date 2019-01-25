Без ответа не оставили. Рабочая группа обсуждает вопрос передачи некоторых видов налогов в муниципальные бюджеты. О том, что муниципалитеты просят увеличить доходную часть бюджета с помощью перераспределения налогов, говорили неоднократно. Теперь этот вопрос будут общими усилиями прорабатывать депутаты ЗакСобрания, чиновники администрации и представители районных властей.

Без ответа не оставили. Рабочая группа обсуждает вопрос передачи некоторых видов налогов в муниципальные бюджеты. О том, что муниципалитеты просят увеличить доходную часть бюджета с помощью перераспределения налогов, говорили неоднократно. Теперь этот вопрос будут общими усилиями прорабатывать депутаты ЗакСобрания, чиновники администрации и представители районных властей.То, что в города и районы нужно отдать больше прав самостоятельно собирать местные налоги с граждан и организаций, говорят уже давно. Логика в таких заявлениях есть - местные точно знают, кому в муниципалитете принадлежит тот или иной участок земли или имущество, в каких гаражах открыто мелкое производство, и, конечно, в их интересах вытащить всех из тени, чтобы поднять собираемость налогов.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания области: "Сегодня рабочая группа занималась резонансным вопросом. Муниципалитеты часто просят больше денег оставлять в их бюджетах, перераспределять им больше доходов. Областная администрация тоже имеет свое мнение, говоря о том, что необходимо более эффективно заниматься доходной и расходной частью существующего бюджета, поскольку финансы распределяются в соответствии с полномочиями, которые есть у бюджетов".Сейчас же, в первую очередь, речь идет о перераспределении налоговых доходов между областным и муниципальными бюджетами. Основная часть предложений касается НДФЛ. Прозвучала идея установить норматив отчисления НДФЛ в размере 30, 40, 50% в пользу муниципалитета. Предлагалось зачислять в местные бюджеты налоги на имущество организаций в определенном объеме, по упрощенке.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: "Безусловно, нам интересна упрощенка, но с другой стороны, здесь рассматривается и увеличение финансирования трансфертами без, скажем так, можно сокращать уровень дотационности как для районов, так и для поселений. Потому что стандарты меняются, а требования к содержанию объектов, в том числе социальных, они увеличиваются, потому что это жизнь".С 1 января 2019 года в казну городских округов, городских и сельских поселений акциз на сидр, медовуху и пуаре уже поступает целиком. Муниципальные бюджеты пополняют также налоги на добычу глины, песка, известняка. По прогнозу, сумма этих налогов на 2019 год составит более 73 миллионов рублей. И все же, по мнению районных властей, многие полномочия остаются не обеспеченными средствами.Игорь Зинин, глава администрации Вязниковского района: "У нас полномочий очень много. И учитывая, что Вязниковский район исполняет полномочия поселений, города Вязники, мы же в свое время тоже сократили расходы и сократили администрацию города, для того, чтобы во благо можно было деньги пустить. Мы сейчас входим в эту рабочую группу, чтобы подготовить конкретные предложения, и покажем где и как мы тратим больше денег, чем раньше, по каким полномочиям. Сейчас это объективный и хороший разговор получился".Подходы к формированию бюджета должны быть едины для всех, уверены в рабочей группе. Задача всего бюджетного процесса сделать так, чтобы распределение и доходов, и обязательных поступлений было справедливым и равномерным по области.Михаил Максюков, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике ЗакСобрания области: "Многие вопросы, как мы выяснили в ходе заседания рабочей группы, необходимо прорабатывать именно в рамках того, какие полномочия муниципалитеты считают недостаточно профинансированными. Мы дополнили наш список сегодня. Муниципалитеты доработают свой список к следующему заседанию, и мы будем иметь больше конкретики".По итогам деятельности рабочей группы депутаты планируют предоставить рекомендации Законодательному Собранию для подготовки изменений в бюджет региона уже на будущую трехлетку.