Его доставили в реанимацию

Его доставили в реанимациюВ Коврове на пожаре спасатели вытащили мужчину. Вечером 24 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании квартиры в 3-этажном доме на улице Маяковского.Когда пожарные прибыли, они увидели, что из окна квартиры на третьем этаже валит густой и чёрный дым. Житель дома рассказал спасателям, что скорее всего в квартире кто-то есть.Пострадавшего мужчину спасатели нашли на диване в одной из комнат, он накрылся одеялом. Надев на мужчину спасательную маску, пожарные вынесли его на улицу и передали докторам. Мужчину доставили в реанимацию.Еще 7 человек, в том числе маленького ребенка, пришлось эвакуировать.Площадь пожара составила 20 квадратных метров, выгорела внутренняя отделка квартиры и имущество. Причину пожара устанавливают.