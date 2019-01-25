Злоумышленник воспользовался доверием своего знакомого и сделал дубликат ключей от входной двери, а затем проник в квартиру и похитил чужое имущество...

«Оперативники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Савеловскому району задержали 38-летнего москвича по подозрению в квартирной краже», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по Савёловскому району от 43-летнего москвича поступило заявление о квартирной краже. Как рассказал потерпевший, вернувшись в свою квартиру на Башиловской улице, он не обнаружил денежные средства и ювелирные украшения, после чего обратился в полицию. Материальный ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 38-летний москвич. Установлено, что злоумышленник является соседом потерпевшего, проживающим на этаж ниже. Заявитель находился в дружеских отношениях с задержанным. Злоумышленник воспользовался доверием своего знакомого и сделал дубликат ключей от входной двери. Впоследствии в момент, когда потерпевшего не было дома, подозреваемый проник в квартиру и похитил чужое имущество. В настоящее время похищенное изъято.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29