Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон, заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за черноморское побережье.

Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон,заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнениюполитика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой зачерноморское побережье.своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовалукраинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе.Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния.Южноенаправление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное,заявил политик. Второе по важности – Белоруссия. "Черноморское ибелорусское направления российского наступления двумя гигантскимиклещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", – пояснилэкс-депутат Верховной рады.Каки любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствоватьбольшие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабногопротивостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее. "Этоневероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", -заключил Куйбида.Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежнойпризвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словамПорошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будетпродолжать полыхать.Своюзадачу украинский лидер визит в прямых переговорах с президентом РоссииВладимиром Путиным в нормандском формате. Мир, по словам Порошенко,может наступить только на выгодных для Украины условиях.