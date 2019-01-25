Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон,
заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению
политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за
черноморское побережье.
Украина окружена, нападение России может последовать со всех сторон,
заявил бывший депутат Верховной рады Василий Куйбида. По мнению
политика, Киев должен прежде всего готовиться воевать с Москвой за
черноморское побережье.
В
своей статье на сайте "День" бывший парламентарий посоветовал
украинским властям развивать военно-морскую базу в Мариуполе.
Происходящее в черноморском регионе Куйбида назвал началом длительного противостояния.
Южное
направление хоть и приоритетное для российской атаки, но не основное,
заявил политик. Второе по важности – Белоруссия. "Черноморское и
белорусское направления российского наступления двумя гигантскими
клещами должны охватить Украину с юга и севера и задушить", – пояснил
экс-депутат Верховной рады.
Как
и любой войне, противостоянию Украины и России будут сопутствовать
большие жертвы. Политик призвал смириться с последствиями масштабного
противостояния, ведь стратегический выигрыш в войне гораздо важнее. "Это
невероятно жестокая логика, но другой на войне она не бывает", -
заключил Куйбида.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о невозможности скорого окончания войны в Донбассе. Лидер Незалежной
призвал не верить тем, кто говорит о скором наступлении мира. По словам
Порошенко, "за углом агрессор", а значит, восток страны будет
продолжать полыхать.
Свою
задачу украинский лидер визит в прямых переговорах с президентом России
Владимиром Путиным в нормандском формате. Мир, по словам Порошенко,
может наступить только на выгодных для Украины условиях.