Злоумышленница во время уборки зашла в подсобное помещение и, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила ювелирные изделия...
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 21-летнюю приезжую по подозрению в краже ювелирных изделий из магазина.
В полицию поступило сообщение от представителя магазина о том, что из подсобного помещения пропали ювелирные изделия и бижутерия. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемую. Ею оказалась приезжая, работавшая уборщицей в данном магазине.
Установлено, что злоумышленница во время уборки зашла в подсобное помещение и, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила ювелирные изделия.
В настоящее время часть похищенного изъята и будет возвращена магазину, остальное подозреваемая продала, а денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.
По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по ЗАО
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