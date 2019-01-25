Злоумышленница во время уборки зашла в подсобное помещение и, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила ювелирные изделия...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали 21-летнюю приезжую по подозрению в краже ювелирных изделий из магазина.В полицию поступило сообщение от представителя магазина о том, что из подсобного помещения пропали ювелирные изделия и бижутерия. Общий материальный ущерб составил около 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на площади Киевского вокзала задержали подозреваемую. Ею оказалась приезжая, работавшая уборщицей в данном магазине.Установлено, что злоумышленница во время уборки зашла в подсобное помещение и, воспользовавшись моментом, когда за ней никто не наблюдал, похитила ювелирные изделия.В настоящее время часть похищенного изъята и будет возвращена магазину, остальное подозреваемая продала, а денежными средствами распорядилась по собственному усмотрению.По данному факту отделением дознания ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93