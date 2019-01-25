Ученые обнаружили ген, который не позволяет его обладателю набирать лишний вес. Исследователи рассчитывают разработать на его основе новые методики борьбы с ожирением.

Ученые обнаружили ген, который не позволяет его обладателюнабирать лишний вес. Исследователи рассчитывают разработать на его основе новыеметодики борьбы с ожирением.Ошибка в генетическом коде, заставляющая людей быстронабирать вес и приводящая к ожирению, была известна ученым. Теперь же исследователи обнаружили обратныйгенетический фактор, который позволяет некоторым представителям человеческогорода оставаться стройными, независимо от образа жизни.Исследователи взялись за изучение генов, отвечающих заметаболизм, пытаясь ответить на вопрос: почему одни люди не набирают вес,питаясь калорийными продуктами, а другие боятся даже понюхать шоколадку илигамбургер в страхе перед ожирением?Сотрудники Кембриджского университета сравнили образцы ДНК 14тысяч человек. Из них около 10 тысяч имели нормальный вес, 2 тысячи пациентов страдалиожирением, а еще 1600 человек были худыми. Причем последние не страдали расстройствпищевого поведения и заболеваний, способных вызвать худобу, а также не делалиопераций или процедур для снижения веса.Исследователи обнаружили не только уже известные генетические"ошибки", связанные с предрасположенностью к – но и новыеобласти генома, связанные с худобой. У худых же участников риск ожирения былснижен из-за отсутствия "генов ожирения" и присутствия "геновхудобы".Ученые считают, что так называемая наследуемость худобывстречается почти с той же частотой, что и наследуемость (28% и 32%случаев соответственно). По итога своего исследования ученые намерены создатьновые стратегии лечения ожирения, которое сегодня уже достигло масштабовэпидемии, напоминает "33Live.Ru Наука".