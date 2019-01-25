Популярная телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна Семенович сообщила, что нашла свой старый альбом с детскими фотографиями, и поспешила опубликовать одну из них у себя в Instagram.

Популярная телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна Семенович сообщила, что нашла свой старый альбом с детскими фотографиями, и поспешилаопубликовать одну из них у себя в Instagram.Звезда рассказала, что на снимке ей всего четыре года. Тогдаона только училась стоять на коньках и очень старалась не упасть на лед.Затем размышления ведущей приняли более философский характер.призналась, что в таком возрасте она еще не догадывалась, что в жизни ей придется еще не раз упасть. Тем не менее она всегда находила в себе силы подняться."Сегодня разбиралашкаф и нашла в нем альбом с детскими фото, честно говоря, я думала, что егопотеряла и очень расстраивалась по этому поводу. На радостях решила выставитьвот эту фотку, мне тут всего 4 года, но я очень хорошо помню, как старалась неупасть и держать свои ручки ровно. Я тогда еще не знала, сколько раз в этой жизнимне придется упасть и снова встать на ноги, но этот философский вопрос я тогдасебе еще не задавала", – поделилась она.Такой искренний пост оценили пользователи. Подписчики стали восхищаться усердием маленькой фигуристки. "Мордашка уже узнаваемая", "Лапушка! Такая малышка, а уже видно, чтоэто ! Глазки, носик, щечки!", "Какая хорошенькая!", "Ничуть не изменилась!","Каким красивым ребенком вы были", "Вы совсем не изменились!", "Такая хорошаядевочка с большими добрыми глазками! Видно, что всего добьется", – написалиочарованные комментаторы.