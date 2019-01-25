Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочной битве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участников опроса, проведенного популярным блогером.

Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочнойбитве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участниковопроса, проведенного популярным блогером.Наблюдающим за скандалом вокруг Ксении Собчак россиянампредложили оценить внешность главных действующих лиц – актера Максима Виторганаи режиссера Константина Богомолова. Опрос устроила на своем телеграм-каналепопулярный блогер Лена Миро."Ну, и в честь пятницы – очередной #МордаБатл телочек!На сей раз в бой вступают Виторган и Богомолов! Если бы вас все-таки поймалифашисты, приставили бы дуло автомата Шмайсмер к виску и заставили выбирать, чьюбы внешность вы выбрали – актера Виторгана или режиссера Богомолова? Отвечайтечестно, взирая только на лица!", – написала Миро (здесь и далее орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Большинство принявших участие в опросе вкуса Собчак неодобрили. Максим им нравится больше.А сам Виторган тем временем просит своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что актеру будет полезнознать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся отсообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.сообщил своим подписчикам, что по заказу неработает – и вообще, он уже "закрыл этот гештальт". "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю повызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И,если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно",– написал Виторган. Он поблагодарил всех активных участников и предложил имзаняться собой.