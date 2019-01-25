Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочной
битве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участников
опроса, проведенного популярным блогером.
Максим Виторган победил Константина Богомолова в заочной
битве. Предпочтение законному мужу Ксении Собчак отдали большинство участников
опроса, проведенного популярным блогером.
Наблюдающим за скандалом вокруг Ксении Собчак россиянам
предложили оценить внешность главных действующих лиц – актера Максима Виторгана
и режиссера Константина Богомолова. Опрос устроила на своем телеграм-канале
популярный блогер Лена Миро.
"Ну, и в честь пятницы – очередной #МордаБатл телочек!
На сей раз в бой вступают Виторган и Богомолов! Если бы вас все-таки поймали
фашисты, приставили бы дуло автомата Шмайсмер к виску и заставили выбирать, чью
бы внешность вы выбрали – актера Виторгана или режиссера Богомолова? Отвечайте
честно, взирая только на лица!", – написала Миро (здесь и далее орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Большинство принявших участие в опросе вкуса Собчак не
одобрили. Максим им нравится больше.
А сам Виторган тем временем просит своих подписчиков успокоиться. "Доброжелатели" решили, что актеру будет полезно
знать о перемещениях его супруги. Так что телефон Максима перегрелся от
сообщений с указанием адресов, где в последний раз видели Собчак с Богомоловым.
сообщил своим подписчикам, что по заказу не
работает – и вообще, он уже "закрыл этот гештальт". "Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по
вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл. И,
если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь, Ксюше не пишите. Поздно",
– написал Виторган. Он поблагодарил всех активных участников и предложил им
заняться собой.