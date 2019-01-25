В американском Госдепе может появиться Офис международной киберполитики, в том числе, для борьбы с Россией и Китаем на интернет-фронтах. Такой законопроект внесёт в пятницу комитет Палаты представителей Конгресса.

В американском Госдепе может появиться Офис международной киберполитики, в том числе, для борьбы с Россией и Китаем на интернет-фронтах. Такой законопроект внесёт в пятницу комитет Палаты представителей Конгресса.О документе пишет профильное издание "Форин Полиси". По замыслу авторов, новый отдел вырастет в полноправное бюро, а глава офиса будет иметь ранг не ниже посла. Обоснование законопроекта предсказуемое: Россия и Китай упоминаются как источники угроз в киберпространстве.По данным агентства РИА Новости, авторов также беспокоит инициатива Шанхайской организации сотрудничества по выработке общих правил поведения в информационной сфере. А одна из статей американского проекта требует от государств не ограничивать потоки данных и не требовать хранить их внутри страны. Это, возможно, намёк на российские нормы по хранению личных данных россиян."Законопроект нацелен на то, чтобы заполнить критический, по мнению законодателей, пробел на американском дипломатическом фронте, в то время, как администрация Трампа наращивает наступление на российских и китайских хакеров, и снимает правила времен Обамы, ограничивающие право властей США инициировать наступательные кибератаки", — цитирует американское издание телеканал "Россия 24".