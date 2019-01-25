И без того страдающая от проблем Венесуэла, кажется, рискует окончательно впасть в состояние хаоса. Глава Национальной ассамблеи страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, и тут же нашел поддержку среди лидеров западных стран, в первую очередь – США.

И без того страдающая от проблем Венесуэла, кажется, рискует окончательно впасть в состояние хаоса. Глава Национальной ассамблеи страны и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом, и тут же нашел поддержку среди лидеров западных стран, в первую очередь – США."Господи, Дональд Трамп окончательно рехнулся. А эта кучка полезных идиотов следует за ним словно миньоны за тем, кто возомнил себя властелином мира. Вот так мгновенно поддержали попытку государственного переворота", – в разговоре с "Дни.ру" заметил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.Западные СМИ пытаются создать у стороннего наблюдателя впечатление, будто законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро никто не поддерживает. Дескать, народ давно жаждет переворота и будет только рад очередному периоду нестабильности. Однако это, как показала практика, не так."Очень показательна реакция Диего Армандо Марадоны. Великий аргентинский футболист сегодня как никогда тверд в своей поддержке законно избранного президента Мадуро. Люди доброй воли по всему миру сегодня поддерживают действующую законно избранную власть в Венесуэле. Мадуро, мы с тобой!", – подчеркнул Вадим Манукян.Отметим, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров жестко прокомментировал попытку США вмешаться во внутренние дела независимого государства. Вашингтон, по его словам, взял на себя роль вершителя судеб народов."То, что США и ряд других стран, прежде всего стран региона, незамедлительно признали самопровозглашенного президента, говорит только о том, что они напрямую приложили руку к искусственному созданию двоевластия, которое чревато хаосом и очень серьезной дестабилизацией внутриполитической ситуации", – уверен глава МИД России.