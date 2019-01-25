Известная певица решила отметить свой отпуск поездкой в Мексику. В теплую страну Кристина Орбакайте отправилась вместе с членами семьи.
Известная певица решила отметить свой отпуск поездкой в Мексику. В теплую страну Кристина Орбакайте отправилась вместе с членами семьи.
Накануне звезда опубликовала фотографию, на которой
она запечатлена вместе с супругом Михаилом Земцовым, сыном Дени Байсаровым и бывшим
мужем свой матери Филиппом Киркоровым. Группа туристов позирует на фоне надписи Mexico. "Ежегодная традиция путешествий
нашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", – поделилась с подписчиками
.
Поклонники пожелали им хорошего путешествия и
приятных впечатлений. "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получите
заряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Какие вы дружные! Пример для
подражания! Заряжаете позитивом", "Хорошего отдыха вам и много радостных и
счастливых событий!", "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!" – написали комментаторы.
Ранее опубликовала совместный снимок со своим младшим сыном Дени Байсаровым. Мальчик появился на свет в мае 1998 года в Москве. Поклонники обратили внимание, что наследник звезды очень похож на супруга Аллы Пугачевой – Максима Галкина. Многие пользователи даже в шутку поинтересовались, а не являются ли они родственниками.