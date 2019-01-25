Известная певица решила отметить свой отпуск поездкой в Мексику. В теплую страну Кристина Орбакайте отправилась вместе с членами семьи.

Известная певица решила отметить свой отпуск поездкой в Мексику. В теплую страну Кристина Орбакайте отправилась вместе с членами семьи.Накануне звезда опубликовала фотографию, на которойона запечатлена вместе с супругом Михаилом Земцовым, сыном Дени Байсаровым и бывшиммужем свой матери Филиппом Киркоровым. Группа туристов позирует на фоне надписи Mexico. "Ежегодная традиция путешествийнашей дружной компанией! Решили рвануть в Мексику", – поделилась с подписчикамиПоклонники пожелали им хорошего путешествия иприятных впечатлений. "Какие вы классные, летние. Хорошего вам отдыха! Получитезаряд сил, энергии и солнечного настроения!", "Какие вы дружные! Пример дляподражания! Заряжаете позитивом", "Хорошего отдыха вам и много радостных исчастливых событий!", "Приятного путешествия!", "Очень талантливая и дружная семья!" – написали комментаторы.Ранее опубликовала совместный снимок со своим младшим сыном Дени Байсаровым. Мальчик появился на свет в мае 1998 года в Москве. Поклонники обратили внимание, что наследник звезды очень похож на супруга Аллы Пугачевой – Максима Галкина. Многие пользователи даже в шутку поинтересовались, а не являются ли они родственниками.