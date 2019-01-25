Петр Порошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок. Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко. Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания к главной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко.

ПетрПорошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок.Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко.Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания кглавной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко.Намеждународном экономическом форуме в швейцарском Давосе Кличко сидел заодним столом и обнимался с Тимошенко и с другим кандидатом в президенты– бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, пишет в своем блогекиевский журналист Евгений Куксин. Порошенко же находился за другим столом."Обнимашки Кличко и Тимошенко представлены в целом не просто так", – заявил журналист.Это означает, что украинская элита отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин. Он напомнил, что Кличко, помимо руководства Киевом, возглавляет центральный совет партии "Блок Петра Порошенко".Журналистуверен, что для украинской элиты главное сейчас – сохранение денежныхпотоков и теплых мест в высоких кабинетах, поэтому сейчас она на поклон кТимошенко. "Лучше сейчас прогнуться, а потом снова доить столицу, -резюмировал Куксин.Выборыпрезидента Украины 2019 пройдут в конце марта. Судя по последнимсоцопросам, Юлия Тимошенко и в президентской гонке идутпочти вровень. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 17,4%идущих на выборы, за президента – 17,1%.Главагосударства официально о намерении идти на второй срок пока не заявлял.Влиятельное издание "Украинская правда" сообщает, что выдвижениесостоится 29 января в Международном выставочном центре вКиеве. Он будет идти не от своей партии, а как самостоятельная фигура.