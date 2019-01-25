Петр
Порошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок.
Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко.
Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания к
главной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко.
Петр
Порошенко собирается баллотироваться на второй президентский срок.
Однако планам главы государства может помешать мэр Киева Виталий Кличко.
Журналисты углядели в поведении бывшего боксеры признаки внимания к
главной сопернице лидера Незалежной – Юлии Тимошенко.
На
международном экономическом форуме в швейцарском Давосе Кличко сидел за
одним столом и обнимался с Тимошенко и с другим кандидатом в президенты
– бывшим министром обороны Анатолием Гриценко, пишет в своем блоге
киевский журналист Евгений Куксин. Порошенко же находился за другим столом.
"Обнимашки Кличко и Тимошенко представлены в целом не просто так", – заявил журналист.
Это означает, что украинская элита отворачивается от Порошенко и делает ставку на Тимошенко, предположил Куксин. Он напомнил, что Кличко, помимо руководства Киевом, возглавляет центральный совет партии "Блок Петра Порошенко".
Журналист
уверен, что для украинской элиты главное сейчас – сохранение денежных
потоков и теплых мест в высоких кабинетах, поэтому сейчас она на поклон к
Тимошенко. "Лучше сейчас прогнуться, а потом снова доить столицу, -
резюмировал Куксин.
Выборы
президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Судя по последним
соцопросам, Юлия Тимошенко и в президентской гонке идут
почти вровень. За "оранжевую принцессу" готовы проголосовать 17,4%
идущих на выборы, за президента – 17,1%.
Глава
государства официально о намерении идти на второй срок пока не заявлял.
Влиятельное издание "Украинская правда" сообщает, что выдвижение
состоится 29 января в Международном выставочном центре в
Киеве. Он будет идти не от своей партии, а как самостоятельная фигура.