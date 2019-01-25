Юморист и балерина приняли участие в программе Привет, Андрей. Выпуск был посвящен творчеству и деятельности Евгения Петросяна.

Юморист и балерина приняли участие в программе "Привет,Андрей". Выпуск был посвящен творчеству и деятельности Евгения Петросяна.Кадры со съемочной площадки Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге в Instagram.На одной из фотографий она запечатлена вместе с артистом и ведущим передачи. Балеринапозирует в длинном красном платье, а и Андрей Малахов – в клетчатых костюмах."Сняли очень позитивный эфир программы "Привет, Андрей" наРоссии-1, посвященный Петросяну. Смешной у нас с ним был номер в"Голубом огоньке"! Андрею спасибо за такиепрограммы! Эфир скоро", – поделилась танцовщица со своими подписчиками.Вполне вероятно, что во время съемок ведущий и остальные участники передачи опустили новость о взаимоотношениях артиста со своей 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой. Известно, что юморист старается никак не комментировать слухи о романе с молодой женщиной. Хотя сама Татьяна уже успела побывать на программе Дмитрия Борисова "Эксклюзив", во время которой рассказала о том, какие чувства испытывает к своему начальнику.Напомним, после того, как пресса стала активно распространять известие отом, чтосостоит в романтических отношениях с помощницей, Брухунова стала получить оскорбительныекомментарии от недоброжелателей. В ее защиту выступила популярный блогерЛена Миро. Она считает, что женщина смогла добиться таких высот только благодаря своему интеллекту, и посоветовала всем недовольным пользователем набраться ума.