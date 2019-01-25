Певица решила ответить на снимки российской балерины в ледяной купели. Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой она сидит в горячем джакузи на природе.

Певица решила ответить на снимки российской балерины в ледяной купели. Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой она сидит в горячем джакузи на природе.Телеведущая отметила январские каникулы в Куршевеле воФранции. В курортный город она поехала вместе со своими близкими подругами. регулярно делилась со своими поклонниками снимками и видеозаписями сотдыха. На одной из фотографий она запечатлена в горячей ванне на фоне зимнегопейзажа. "Мое доброе утро. Сейчас перекусим и на склон", – рассказала о своихпланах певица.Если же ее предшественница Анастасия Волочкова столкнулась скритикой подписчиков после публикации снимка в ледяной купели, то ,наоборот, получила множество комплиментов. "Восхищаюсь вами!", "Олечка, какаяже ты красивая! Только тобой любоваться и любоваться", "Такое лицоумиротворенное", "Королева", "Завораживающая красота", "Клевый купальник", "Идеалженщины! Всего добивается сама и всегда счастлива", – написали они.Не обошлось и без сравнений с известной танцовщицей. "Соревнуетесь сВолочковой? У Вас и день рождения в один день", "Превращается в Волочкову", "Переплюнулаи балерину в кадке", – отмечали комментаторы.Напомним, недавно певица и балерина встретились на Мальдивских островах. Звезды даже разместили совместный снимок в Сеть, на котором Волочкова позирует в откровенном купальнике, а Бузова – в футболке и шортах, передает .