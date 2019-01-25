Передвижной мобильный комплекс пенсионного фонда отправляется в отдалённые территории. В январе к посещению запланировано 4 населенных пункта в Александровском, Муромском, Ковровском районах.

Передвижной мобильный комплекс пенсионного фонда отправляется в отдалённые территории. В январе к посещению запланировано 4 населенных пункта в Александровском, Муромском, Ковровском районах. Также в конце месяца офис ПФР на колёсах планирует заехать и в микрорайон Энергетик. Передвижная мобильная служба представляет аналог стационарной. Спецавтомобиль с логотипом ПФР оборудован необходимыми техническими средствами, чтобы получить все услуги, которые предоставляют в стационарном пенсионном фонде.График работы Мобильной клиентской службы ПФР в январе 2019 года:25 января – поселок Балакирево Александровского района;29 января – село Стригино Муромского района;30 января – село Клязьминский городок Ковровского района;31 января – микрорайон Энергетик города Владимира.