Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.
Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.
Сразу после
выдвижения Ляшко, Порошенко начал терпеть неудачи. Сначала Иерусалимский
Патриарх отказался встречаться с президентом, затем конфетный магнат поехал
Давос отстаивать свои финансовые интересы. Все это происходило на фоне лишения
Украины постов в комитетах ПАСЕ и разговорах о возращении России права голоса в
организации. Единственным кандидатов в президенты Незалежной, решившим
выступить в защиту Украинских интересов в ПАСЕ оказался радикальный гей Ляшко.
Этот поступок отнял у Порошенко даже те немногие шансы оставшиеся у шансы
действующего президента на выход во второй тур выборов президента на Украине.
Популизм против пьяницы
Свою
программу Олег Ляшко также строит на критике действующей власти. В своей
программе он использует популистские лозунги вроде введения смертной казни для
коррупционеров. Подобная риторика является значимым сигналом для действующей
власти Украины и для Порошенко в частности. Президент прекрасно понимает, что
если он проиграет выборы, тюремное заключение будет самым мягким исходом для
него.
Помимо прочего,
ворвавшийся в предвыборную гонку радикальный кандидат дает населению
несбыточные обещания, суть которых показать максимальный контраст с действиями
нынешней власти. По аналогии с Тимошенко он обещает реформу армии, возвращение
социальных льгот, модернизацию экономики в контексте высокотехнологичной
промышленности и решение вопроса с народными республиками Донбасса.
Плацдарм для выборов в Раду
Как и
большинство кандидатов в президенты Украины, Олег Ляшко вряд ли реально
претендует на президентский срок, его главной задачей является подготовка
электорального базиса для получения максимального количества мандатов на
осенних выборах в Верховную раду, критика Порошенко и максимальный подъем
рейтинга на разных тематика в этом отношении очень выгоден радикалу.
Сам Ляшко на
выборах президента Украины 2019 финансируется Ахметовым, которому
необходимо добиться расширения присутствия своих ставленников из
"Оппозиционного блока" и "Радикальной партии". Подобные планы необходимо
закрывать максимально широким спектром избирателей. Оттуда резкая смена
риторики Ляшко с проблем крестьян на более общий популизм, затрагивающий
максимальное количество социальных групп. Однако, подобное расширение
электоральной базы радикалу не слишком удалось.
Что дальше?
Таким образом, сейчас у главного радикала страны в
отношении выборов президента Украины 2019 стоят задачи по максимальному
укреплению собственных позиций во власти и по выбиванию Порошенко из первого
тура. А учитывая тот факт, что Ляшко уже полгода как помирился с фаворитом президентской
гонки – Юлией Тимошенко, есть большая вероятность, что он поддержит ее во
втором туре и постарается грамотно разменять свой электоральный рейтинг на
увеличение своего политического веса для предстоящих выборов в Верховную Раду.