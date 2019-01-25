Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.

Известный на всю Украину гей, радикал, победитель лотерей и родственник ополченцев Донбасса Олег Ляшко выдвинул свою кандидатуру на выборы президента Украины 2019. На протяжении всего срока действующего президента, Ляшко не раз угрожал Порошенко как физической, так и юридической расправой, не забывая при этом потряхивать вилами – символом единения радикального гея с крестьянами Украины.Сразу послевыдвижения Ляшко, Порошенко начал терпеть неудачи. Сначала ИерусалимскийПатриарх отказался встречаться с президентом, затем конфетный магнат поехалДавос отстаивать свои финансовые интересы. Все это происходило на фоне лишенияУкраины постов в комитетах ПАСЕ и разговорах о возращении России права голоса ворганизации. Единственным кандидатов в президенты Незалежной, решившимвыступить в защиту Украинских интересов в ПАСЕ оказался радикальный гей Ляшко.Этот поступок отнял у Порошенко даже те немногие шансы оставшиеся у шансыдействующего президента на выход во второй тур выборов президента на Украине.Популизм против пьяницыСвоюпрограмму Олег Ляшко также строит на критике действующей власти. В своейпрограмме он использует популистские лозунги вроде введения смертной казни длякоррупционеров. Подобная риторика является значимым сигналом для действующейвласти Украины и для Порошенко в частности. Президент прекрасно понимает, чтоесли он проиграет выборы, тюремное заключение будет самым мягким исходом длянего.Помимо прочего,ворвавшийся в предвыборную гонку радикальный кандидат дает населениюнесбыточные обещания, суть которых показать максимальный контраст с действияминынешней власти. По аналогии с Тимошенко он обещает реформу армии, возвращениесоциальных льгот, модернизацию экономики в контексте высокотехнологичнойпромышленности и решение вопроса с народными республиками Донбасса.Плацдарм для выборов в РадуКак ибольшинство кандидатов в президенты Украины, Олег Ляшко вряд ли реальнопретендует на президентский срок, его главной задачей является подготовкаэлекторального базиса для получения максимального количества мандатов наосенних выборах в Верховную раду, критика Порошенко и максимальный подъемрейтинга на разных тематика в этом отношении очень выгоден радикалу.Сам Ляшко навыборах президента Украины 2019 финансируется Ахметовым, которомунеобходимо добиться расширения присутствия своих ставленников из"Оппозиционного блока" и "Радикальной партии". Подобные планы необходимозакрывать максимально широким спектром избирателей. Оттуда резкая сменариторики Ляшко с проблем крестьян на более общий популизм, затрагивающиймаксимальное количество социальных групп. Однако, подобное расширениеэлекторальной базы радикалу не слишком удалось.Что дальше?Таким образом, сейчас у главного радикала страны вотношении выборов президента Украины 2019 стоят задачи по максимальномуукреплению собственных позиций во власти и по выбиванию Порошенко из первоготура. А учитывая тот факт, что Ляшко уже полгода как помирился с фаворитом президентскойгонки – Юлией Тимошенко, есть большая вероятность, что он поддержит ее вовтором туре и постарается грамотно разменять свой электоральный рейтинг наувеличение своего политического веса для предстоящих выборов в Верховную Раду.