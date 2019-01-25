Оперативными сотрудниками у фигурантов изъяты гашиш и мефедрон.

В середине января текущего года лесополосе у одного из коттеджных посёлков сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны 26-и и 28-летние жители города Владимира.При личном досмотре оперативными сотрудниками у подозреваемых изъяты свёртки с содержимым разной консистенции и цвета. В ходе дальнейших мероприятий в квартире одного из фигурантов полицейские обнаружили и изъяли приборы для взвешивания, упаковочные материалы, блокноты с указанием адресов и координат.Заключением проведённой впоследствии экспертизы подтверждено, что в свёртках находились наркотические средства гашиш массой 50,19 грамма и мефедрон массой 12,7 грамма.Полицейскими установлено, что задержанные планировали распространить изъятые наркотики на территории города Владимира путём организации тайников-закладок.В настоящне время отношении подозреваемых возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до дадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей).Фигаранты заключены под стражу. Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области устанавливаются каналы приобретения фигурантами запрещенных веществ, проводится проверка причастности к ранее совершенным преступлениям, связанным не незаконным оборотом наркотиков.