Вмешаться пришлось прокуратуре
Вмешаться пришлось прокуратуре
Александровская прокуратура провела проверку предприятия ООО «Горн», на которое пожаловались местные жители.
Специалисты ведомства выяснили, что «Горн» на земельном участке, который предназначен для размещения складов в селе Годуново, обезвреживал там медицинские отходы путем их сжигания в инсинераторной установке Гейзер ИУ-1000м.
Кроме того, руководство предприятия нарушил требования природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В воздух попадали выбросы, которые опасны для человека.
Сразу же после вмешательства прокуратуры сжигать отходы перестали. Нарушения пообещали устранить.
Дальнейшее развитие ситуации взято под контроль прокурора во взаимодействии с местными жителями.