Вмешаться пришлось прокуратуре

Вмешаться пришлось прокуратуреАлександровская прокуратура провела проверку предприятия ООО «Горн», на которое пожаловались местные жители.Специалисты ведомства выяснили, что «Горн» на земельном участке, который предназначен для размещения складов в селе Годуново, обезвреживал там медицинские отходы путем их сжигания в инсинераторной установке Гейзер ИУ-1000м.Кроме того, руководство предприятия нарушил требования природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В воздух попадали выбросы, которые опасны для человека.Сразу же после вмешательства прокуратуры сжигать отходы перестали. Нарушения пообещали устранить.Дальнейшее развитие ситуации взято под контроль прокурора во взаимодействии с местными жителями.