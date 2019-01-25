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цель нынешней киевской власти – любыми путями разорвать связи
украинского народа с русским миром. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской,
президент Петр Порошенко и его окружение лукавят, когда говорят об
обеспечении прав и свобод Украинской православной церкви Московского
патриархата.
Главная
цель нынешней киевской власти – любыми путями разорвать связи
украинского народа с русским миром. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской,
президент Петр Порошенко и его окружение лукавят, когда говорят об
обеспечении прав и свобод Украинской православной церкви Московского
патриархата.
Несмотря
на заявление украинских властей о равенстве всех церквей на Украине,
сейчас можно говорить, что они делались для различных правозащитных
институтов. "Действия Порошенко – война, навязанная православию на всей
территории Украины", – цитирует Поклонскую издание EADaily.
По ее словам, руководство Незалежной
сознательно ломает устоявшийся внутренний мир украинских верующих. "Это
переезд националистическим катком всех христианских канонов и
традиций", – сказала она.
В
декабре в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, на
котором была провозглашена новая структура – Православная церковь
Украины (ПЦУ). После этого, в начале января, в Стамбуле состоялась
церемония подписания томоса от автокефалии (независимости) раскольнической церкви.
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил документ президенту Украины Петру Порошенко. Главой ПЦУ стал митрополит Епифаний – приближенный самозванного киевского патриарха Филарета.
В РПЦ резко отреагировали на вручение томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриараха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос "простой бумагой".
Эксперты
полагают, что предоставление независимости украинской церкви нужно
Порошенко, которому через пару месяцев предстоит идти на новые выборы. Томос украинский лидер пытается использовать для поднятия собственного рейтинга.