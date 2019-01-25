Главная цель нынешней киевской власти – любыми путями разорвать связи украинского народа с русским миром. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской, президент Петр Порошенко и его окружение лукавят, когда говорят об обеспечении прав и свобод Украинской православной церкви Московского патриархата.

Главнаяцель нынешней киевской власти – любыми путями разорвать связиукраинского народа с русским миром. По мнению депутата Госдумы Натальи Поклонской,президент Петр Порошенко и его окружение лукавят, когда говорят обобеспечении прав и свобод Украинской православной церкви Московскогопатриархата.Несмотряна заявление украинских властей о равенстве всех церквей на Украине,сейчас можно говорить, что они делались для различных правозащитныхинститутов. "Действия Порошенко – война, навязанная православию на всейтерритории Украины", – цитирует Поклонскую издание EADaily.По ее словам, руководство Незалежнойсознательно ломает устоявшийся внутренний мир украинских верующих. "Этопереезд националистическим катком всех христианских канонов итрадиций", – сказала она.декабре в Киеве состоялся так называемый объединительный собор, накотором была провозглашена новая структура – Православная церковьУкраины (ПЦУ). После этого, в начале января, в Стамбуле состояласьцеремония подписания томоса от автокефалии (независимости) раскольнической церкви.Константинопольский патриарх Варфоломей вручил документ президенту Украины Петру Порошенко. Главой ПЦУ стал митрополит Епифаний – приближенный самозванного киевского патриарха Филарета.В РПЦ резко отреагировали на вручение томоса раскольникам. Глава синодального отдела Московского патриараха по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал томос "простой бумагой".Экспертыполагают, что предоставление независимости украинской церкви нужноПорошенко, которому через пару месяцев предстоит идти на новые выборы. Томос украинский лидер пытается использовать для поднятия собственного рейтинга.