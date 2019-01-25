Наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу г. Москвы задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотического средства.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Ярцевской улице задержали 31-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в попытке сбыте наркотического средства.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили и изъяли у мужчины полиэтиленовый пакет со спрессованным веществом белого цвета. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, общей массой более 100 граммов.Установлено, что наркотическое средство злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта на территории округа в виде закладок.Следственным отделением ОМВД России по району Кунцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93