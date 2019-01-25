Информацией о стажировке и фотографиями студенты делятся с родными, друзьями и подписчиками в социальных сетях.

В рамках ежегодной общероссийской акции «Студенческий десант» Отдел МВД России по Суздальскому району посетили студенты второго курса Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа.Поприветствовав учащихся, специалист ОРЛС К.С. Павлов рассказал гостям о том, какие подразделения существуют в Отделе, какие основные задачи решает личный состав, какие государственные услуги оказываются по линии МВД России, а также пригласил ребят на службу в органы внутренних дел и разъяснил процедуру поступления в вузы МВД России.Государственный инспектор безопасности дорожного движения районного отделения ГИБДД А.А. Кононенко рассказал стажерам о работе сотрудников госавтоинспекции и продемонстрировал предметы служебной экипировки.Большой интерес у студентов вызвало знакомство с работой экспертно-криминалистической группы, начальник которой А.В. Баканков продемонстрировал ребятам процедуру снятия отпечатков пальцев рук.Начальник отделения по делам несовершеннолетних С.С. Кудряшова рассказала студентам о местной музейной экспозиции, о славных традициях суздальских стражей порядка, о ветеранах, являющихся гордостью ОМВД, показала самые интересные экспонаты и исторические фотографии.Юноши и девушки узнали много нового о работе полиции, сфотографировали происходящее на мобильные телефоны. В конце мероприятия ребята искренне поблагодарили полицейских за тёплый приём и попросили пригласить их еще на стажировку.Тем временем студенты Меленковского отделения Муромского промышленно-гуманитарного техникума на один день стали коллегами полицейских в ОМВД России по Меленковскому району.Начальник штаба Отдела Алексей Кочетков показал специальные камеры для содержания административно задержаннных, а также рассказал о порядке приема сообщений граждан. Специалист группы кадров ОРЛС Марина Шалумова провела экскурсию по музею Меленковского отдела полиции, рассказав об истории создания отдела. Инспектор штаба Елена Серёгина ознакомила студентов с предоставляемыми государственными услугами, подробно рассказав не только об услугах по линии МВД, отметив, что воспользоваться госуслугами можно не выходя из дома. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и получить доступ ко всем услугам портала, включая те, которые оказывает Информационный центр УМВД России по Владимирской области.Особый интерес возник у ребят, когда командир подразделения патрульно-постовой службы Артем Константинов демонстрировал экипировку и специальные средства полиции. Студенты смогли почувствовать себя в роли полицейского, примерив бронежилеты и каски.Эксперт криминалистической службы Николай Козлов наглядно продемонстрировал процедуру снятия следов пальцев рук с предмета.Положительными впечатлениями, полученными знаниями и фотографиями студенты обещали поделиться с родными, друзьями и подписчиками в социальных сетях.