Поисковая операция пропавшего с радаров самолета, на борту которого находился 28-летний футболист Кардифф Сити Эмилиано Сала, закончилась безрезультатно. Никаких следов авиакатастрофы найти так и не удалось. Активные поиски самолета прекращены.

Поисковая операция пропавшего с радаров самолета, на борту которого находился 28-летний футболист "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, закончилась безрезультатно. Никаких следов авиакатастрофы найти так и не удалось. Активные поиски самолета прекращены.Об этом объявила полиция Гернси на своей странице в Twitter. "Проанализировав всю доступную информацию, мы приняли непросто решение о прекращении поисковой информации. Все наши мысли сейчас связаны с семьями пилота и пассажира. Шансы на выживание крайне низкие. Тем не менее дело пока остается открытым", – говорится в заявлении одного из руководителей поисковой операции Дэвида Баркера.Также он сообщил, что мониторинг мобильной связи и изображений со спутника ничем не помог в поисках воздушного судна.Напомним, что 21 января вечером футболист Сала, попрощавшись с бывшими партнерами по "Нанту", вылетел на частном самолете в Уэльс. Позже воздушное судно пропало с радаров. Однако аргентинец успел послать аудиосообщение через мессенджер WhatsApp, в котором рассказал, что самолет вот-вот развалится и что игрока, наверное, уже вряд ли найдут живым.