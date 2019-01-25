Всего два месяца назад бурно обсуждалась свадьба короля Малайзии и Мисс Москва - 2015 Оксаны Воеводиной. Вскоре Мухаммад V отрекся от престола, а его российская жена приняла ислам. Но на днях в СМИ попала информация, что их отношения дали трещину, и юристы готовят бракоразводный процесс.

Всего два месяца назад в прессе бурно обсуждали свадьбу 49-летнего короля Малайзии Мухаммада V и "Мисс Москва - 2015" Оксаны Воеводиной. Пышное торжество состоялась в подмосковной Барвихе.Ради мужа Оксана приняла ислам, в прессе появлялась информация, что она ждет ребенка. А Мухаммад V, как сообщалось в начале января, отрекся от престола.Причина отречения официально не сообщалась, однако местная пресса писала, что это могло произойти из-за его свадьбы.Впрочем, Оксане королевой все равно было не суждено стать, поскольку этот титул может получить только уроженка Малайзии.Однако на днях осведомленные источники сообщили журналистам, что отношения в паре дали трещину, и юристы даже готовят бракоразводный процесс, пишет Star Hit. Сами супруги новости о грядущем разводе пока не подтверждают.