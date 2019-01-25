Айза Анохина рассказала, что в когорте любовниц Влада Соколовского состояла Катя Жужа, которая на момент связи с певцом была ведущей реалити-шоу Дом-2. Бьюти-блогер уверена, что Рита Дакота не догадывалась об этой интрижке.

Айза Анохина рассказала, что в когорте любовниц ВладаСоколовского состояла Катя Жужа, которая на момент связи с певцом была ведущейреалити-шоу "Дом-2". Бьюти-блогер уверена, что Рита Дакота не догадывалась обэтой интрижке.Об этом Анохина рассказала, отвечая на вопросы подписчиков всоцсетях. Блогер назвала Соколовского лжецом и манипулятором. "Да я, когда узнала о его интрижке с этой Жужей, я пересталаобщаться с обоими", – сообщила Айза.Как отмечала Айза, Соколовский захаживал к звезде телестройки,когда Рита носила под сердцем первенца. Анохина решила ничего не рассказывать Дакоте,так как не хотела травмировать беременную. Между тем, врать в глаза подруге она также не могла, поэтому ей пришлось самоустранится из жизни Риты."Мои друзья отдыхали в том же загородном отеле, что и этотчеловек, чье имя я не хочу называть, она мне отвратительна. И к ней ночью нанесколько часов приехал Соколовский. Мне об этом сообщили. Единственное, что яхочу сейчас, – это защитить Риту от всей этой лицемерной лжи, которой онаокружена", – раскрыла подробности адюльтера эксперт по красоте.Анохина уверена, что Соколовский должен перестать отмалчиватьсяи публично попросить прощения у экс-супруги и навсегда оставить ее в покое. "Авсе, что он сейчас делает, – это показуха и пиар! Он не приполз к Рите и дажене попытался ничего сделать, чтобы наладить отношения с ней. А продолжает ****баб, находясь в одном районе со своей семьей!" – цитирует Айзу .