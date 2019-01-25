Прокуроры защитили права больного человека. Вопрос касался лекарственного обеспечения жизненно важным препаратом.

Прокуроры защитили права больного человека. Вопрос касался лекарственного обеспечения жизненно важным препаратом. Областной клинический онкодиспансер отказался снабжать больную необходимыми таблетками. Женщине пришлось на свои деньги приобретать жизненно необходимое лекарство. Потратила она на него 762 тысячи рублей. Городская прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с лечебного учреждения в пользу инвалида денежных средств в указанном размере. Решением Октябрьского районного суда требования прокурора удовлетворены.