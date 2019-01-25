Ни дома, ни денег. В Ленинском районном суде разбирают дело по неудачному строительству. Истица обратилась в суд, потому что рабочие перестали строить дом. Женщина заплатила строительной фирме деньги, но не взяла расписки. И теперь уверяет, что строители ни работать, ни возвращать деньги не собираются. На судебное заседание пришли и другие заказчики работ этой строительной фирмы. Клиенты уверяют, что оказались в похожей ситуации. Подробнее расскажет Константин Миронов.

Ни дома, ни денег. В Ленинском районном суде разбирают дело по неудачному строительству. Истица обратилась в суд, потому что рабочие перестали строить дом. Женщина заплатила строительной фирме деньги, но не взяла расписки. И теперь уверяет, что строители ни работать, ни возвращать деньги не собираются. На судебное заседание пришли и другие заказчики работ этой строительной фирмы. Клиенты уверяют, что оказались в похожей ситуации. Подробнее расскажет Константин Миронов.На судебном заседании Валентина Выгинская едва сдерживает слёзы. Женщина рассказывает, она осталась и без денег, и без дома. Увидела в газете объявление, в котором одна строительная фирма на крайне выгодных условиях предлагала выстроить дом. Позвонила по указанному номеру. Человек на том конце трубке представился как Савелий Христов и оценил строительство дома в 800 тысяч рублей. Деньги на мечту всей жизни Валентина заняла в банке и у знакомых. Половину отдала авансом, расписалась, что деньги передала, а вот себе расписку, говорит, не попросила. А уже через несколько дней …Валентина Выгинская, потерпевшая: "Он звонит мне, нужно опять денежки. Пока материал дешевый, я должен закупить, и я не могла поверить, что он мог так со мной поступить. Я ему дала деньги, но без расписки, а он эту расписку в машине порвал".Дом начали строить, но недостроили, хотя хозяйка, по ее словам, и передала строителям все 800 тысяч рублей. Тогда женщина обратилась в суд. Там назначили экспертизу, которая установила, что стоимость работ и материалов вышла на сумму в 400 тысяч рублей, которые Валентина передала строителям под расписку. Теперь женщина пытается вернуть ту сумму, которую отдала строителям без документальных подтверждений.Валентина Качурова, адвокат Валентины Выгинской: "Схема очень проста. Он расширяет, якобы, параметры домовладения. Изменяется проект, изменяются какие то строительные материалы. И таким образом он старается с людей в дальнейшем дополнительного соглашения или оплаты денежных средств. Подтверждает расписками, расписки потом уничтожает, и люди оказываются без документального подтверждения оплаты денежных средств".Судья, как это и положено, предложила пойти на мировую. Но истица готова обсуждать такие вопросы только непосредственно со строителями. А они на заседание не явились.Валентина Качурова, адвокат Валентины Выгинской: "Поэтому я предлагаю своей противоположной стороне взять тайм-аут и переговорить со своим доверителем. Может быть, он предложит какие-нибудь варианты заключения мирового соглашения? Может быть, он доделает дом моей доверительнице. Или вернёт денежные средства, которые, как она полагает, он взял больше, чем сделал на эту сумму?"Елена Тюфеева, адвокат Савелия Христова: "Мы никогда не возражали против мирового соглашения. И более того, 14 августа сего года мы два часа с предыдущим представителем, который был из Петушков, потратили на то, что с гражданкой Выгинской, в присутствии моего клиента, озвучить общий смысл мирового соглашения, который сводился к возведению фронтонов".О том, что со случайными строителями нужно быть осторожнее, мы уже рассказывали. В августе прошлого года семья Ушаковых из Владимира, которые так же обратились к строителям по объявлению с просьбой утеплить дом в селе Боголюбка. Кстати, тогда как раз впервые и всплыла фамилия Христова. Стоимость работ по смете составила 715 тысяч. Был выплачен аванс в сумму 400 тысяч, а по факту из работ были возведены только леса. И такой случай не единичный, заявляют собравшиеся в суде потерпевшие.Лидия Князева, потерпевшая: "Угрожал он мне, он мне даже в глаз ткнул, он угрожал, когда он даже в ОБЭП вызвали, везде, сначала даже вроде закрутилось и шло вот, какое-то несколько месяцев расследование. Он приехал и привёз новый договор с еще большей суммой. Я говорю, что ничего больше подписывать не буду, и вот тут начались угрозы! Денег ты своих никогда не увидишь! Весь остаток жизни ты будешь, ну вот, эти сексуальные процедуры я с ним буду".Кроме как на фемиду, говорят собравшиеся, надеется больше не на что. А мечта достроить свои дома становится все более далекой. Ведь вместо готовых объектов у людей остались лишь одни долги.