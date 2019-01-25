Последствия происшествия устраняли 17 человек

Последствия происшествия устраняли 17 человекВо Владимире произошел пожар в одном из муниципальных зданий. Ранним утром 25 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение о возгорании Городского дворца культуры на улице Горького. На место незамедлительно выехали спасатели.К счастью, в пожаре никто не пострадал. Общая площадь, уничтоженная огнем, составила 3 квадратных метра. Последствия происшествия устраняли 17 человек и 6 единиц техники.Известно, что пожар произошел в подвале здания. Другие подробности уточняются.