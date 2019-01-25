В пятницу, 25 января, российские студенты отмечают свой праздник - Татьянин день. В Домовом храме мученицы Татианы, считающейся покровительницей всех студентов, в этот день пройдет праздничная Божественная литургия, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В пятницу, 25 января, российские студенты отмечают свой праздник — Татьянин день. В Домовом храме мученицы Татианы, считающейся покровительницей всех студентов, в этот день пройдет праздничная Божественная литургия, которую проведет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Вечером в МГУ состоится торжественное заседание — в 1755 году главный вуз страны был учрежден именно в этот день. Праздничные площадки в Москве будут работать весь день, на них пройдут конкурсы на катках, спортивные состязания, экскурсии, рэп-баттлы, театрализованные представления и многое другое, сообщает телеканал "Россия 24". Ну и, конечно, по старинной традиции повсеместно учащихся будут угощать медовухой.