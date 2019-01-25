Члены Совета Федерации разработали законопроект, согласно которому все владельцы мобильных устройств, работающих в сотовых сетях, должны будут пройти платную регистрацию. Документ будет вскоре отправлен на рассмотрение в Госдуму.

Члены Совета Федерации разработали законопроект, согласнокоторому все владельцы мобильных устройств, работающих в сотовых сетях, должны будутпройти платную регистрацию. Документ будет вскоре отправлен на рассмотрение вГосдуму.Автором инициативы стала заместитель председателя комитетаСовета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.Законопроект коснется как производителей и импортеров, так и физических лиц. Предполагается,что с 1 февраля 2020 года все граждане России должны будут самостоятельно регистрироватьприобретенные за границей гаджеты по международному ​​идентификатору мобильногооборудования (International Mobile Equipment Identity, IMEI). Пошлина составитоколо 100 рублей. Сделать они это смогут через портал госуслуг в течение нескольких месяцев после покупки телефона.Как отмечает автор, данное правило затронет не толькосмартфоны, но и ноутбуки, планшеты и даже датчики воды. "Обсуждаетсявозможность распространения этого правила на все устройства, в том числедатчики (используются, например, в счетчиках электроэнергии и воды), которые,так же как и мобильный телефон, должны иметь серийные номера", – передает слова Людмилы Боковой РБК. Устройства, которые не прошли процедуру регистрации, будутблокировать.Разработчики уверены, что подобные меры помогут решитьпроблему кражи мобильных телефонов, а также предотвратить ввоз контрафактнойпродукции. Кроме того, данная инициатива может сыграть важную роль в поискеустройств, которые используют для общения злоумышленники.