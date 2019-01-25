Президент
Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в
швейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также не
упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение
лидера Незалежной вызвало шквал негодования.
Президент
Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в
швейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также не
упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение
лидера Незалежной вызвало шквал негодования.
На мероприятии Порошенко поет соловьем о несуществующих экономических успехах Украины. Потенциальным инвесторам лидер Незалежной
вешает лапшу на уши о сотнях новых заводах и предприятиях. На заседании
инвестиционного совета глава государства заявил, что иностранцы якобы с
радостью вкладываются в проекты на Украине.
Не
упустил возможности Порошенко и пообщаться с симпатичными молодухами.
Один, без жены, украинский лидер, кажется, почувствовал вольницу.
Впрочем, своих контактов лидер Незалежной не стал и разместил на странице в Instagram фотографию с журналисткой канала "Украина".
Фотографию сопроводил подписью: "Нам есть что предложить инвесторам в агросфере, IT-индустрии, машинооборудовании и логистике. Инвесторы ожидают, чтобы реформы продолжались. Об этом поговорили с каналом "Украина".
Комментаторы
духоподъемные речи Порошенко не оценили. "Он в "Форбс". И все богаче с
каждым годом. А народ беднее", – написал пользователь maliiandrei. "Важно сказал и заправил пиджак в труселя", – добавил zanyato_yge.
По мнению экспертов, будет делать какие угодно заявления, лишь бы повысить свой рейтинг в преддверии выборов президента Украины 2019. Лидер Незалежной надеется, что за него будут голосовать по принципу меньшего из зол.
Однако
у избирателей к своему президенту накопилось много вопросов. Порошенко
сидит в кресле главы государства уже пять лет, но он так и не смог
прекратить войну в Донбассе, не поборол коррупцию, не справился с
заоблачным ростом тарифов ЖКХ, допустил колоссальное падение уровня
жизни граждан.