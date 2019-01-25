Президент Украины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также не упускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведение лидера Незалежной вызвало шквал негодования.

ПрезидентУкраины Петр Порошенко развлекается на экономическом форуме вшвейцарском Давосе. Там он встречается с главами государств, а также неупускает возможности пообщаться с молоденькими журналистками. Поведениелидера Незалежной вызвало шквал негодования.На мероприятии Порошенко поет соловьем о несуществующих экономических успехах Украины. Потенциальным инвесторам лидер Незалежнойвешает лапшу на уши о сотнях новых заводах и предприятиях. На заседанииинвестиционного совета глава государства заявил, что иностранцы якобы срадостью вкладываются в проекты на Украине.Неупустил возможности Порошенко и пообщаться с симпатичными молодухами.Один, без жены, украинский лидер, кажется, почувствовал вольницу.Впрочем, своих контактов лидер Незалежной не стал и разместил на странице в Instagram фотографию с журналисткой канала "Украина".Фотографию сопроводил подписью: "Нам есть что предложить инвесторам в агросфере, IT-индустрии, машинооборудовании и логистике. Инвесторы ожидают, чтобы реформы продолжались. Об этом поговорили с каналом "Украина".Комментаторыдухоподъемные речи Порошенко не оценили. "Он в "Форбс". И все богаче скаждым годом. А народ беднее", – написал пользователь maliiandrei. "Важно сказал и заправил пиджак в труселя", – добавил zanyato_yge.По мнению экспертов, будет делать какие угодно заявления, лишь бы повысить свой рейтинг в преддверии выборов президента Украины 2019. Лидер Незалежной надеется, что за него будут голосовать по принципу меньшего из зол.Однакоу избирателей к своему президенту накопилось много вопросов. Порошенкосидит в кресле главы государства уже пять лет, но он так и не смогпрекратить войну в Донбассе, не поборол коррупцию, не справился сзаоблачным ростом тарифов ЖКХ, допустил колоссальное падение уровняжизни граждан.