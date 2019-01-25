11-месячный Ваня Фокин, которого удалось спасти из-под завалов в Магнитогорске, идет на поправку. А его семья готовится въехать в новую квартиру. В родном городе возвращения жены и сына ждет отец мальчика.

11-месячный Ваня Фокин, которого удалось спасти из-под завалов в Магнитогорске, идет на поправку. А его семья готовится въехать в новую квартиру. В родном городе возвращения жены и сына ждет отец мальчика. Надеется, что день рождения малыша и новоселье в феврале отметят уже вместе."Посуду даже оставили, а еще свежий ремонт и почти всю мебель, гидромассажную ванну, бойлер – так что останется докупить гостиную, плиту и холодильник на кухню. И можно заселяться. Это детская у нас. Просторные шкафы, как жена мечтала, двухъярусная кровать", — говорит Евгений Фокин.47 с половиной квадратов – эта двушка даже больше той, что была у Фокиных в девятиэтажке на проспекте Карла Маркса. Рядом детский сад — это было одно из условий – при покупке квартиры, плюс до работы несколько минут.Работа, хлопоты с замерами, покупкой мебели — глава семейства весь в делах, но звонит в Москву, как только появляется свободная минута. В центре Рошаля его 11-месячный сын с женой. И у них дела все лучше и лучше.Ваню вытащили из-под завалов спустя 35 часов после обрушения. Тем же вечером спецбортом отправили в московскую больницу. Врачи сделали все возможное, и теперь малыш идет на поправку, его перевели из реанимации в обычную палату. Ножка с переломами и обморожениями, вызывавшая больше всего опасений у врачей, почти в полном порядке и скоро снимут гипс.Вместе с Фокиными квартиры в эти дни обживают три магнитогорские семьи, еще шесть сделок – на стадии оформления, а всего новое жилье получат 92 семьи. На эти цели выделят около 900 миллионов рублей. Ну, а Фокины переедут в новую квартиру к 16 февраля, когда у маленького Вани день рождения. Врачи полны оптимизма и обещают, что малыш встретит его с семьей.