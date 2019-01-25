Он выступил в эфире «Эхо Москвы»

Он выступил в эфире «Эхо Москвы»Лидер фракции КПРФ в ЗакСобрании Максим Шевченко в эфире «Эхо Москвы» смело потребовал от «Газпрома» простить жителям Владимирской области все накопившиеся долги за газ.Напомним, во избежание роста социальной напряжённости долг в 9,3 млрд рублей простили Чеченской республике. Правда против этого выступили и в правительстве, и в прокуратуре.Максим Шевченко же считает, что надо уметь прощать. По его словам, нужно владеть авторитетом не меньшим, чем у Кадырова, чтобы тебе прощали.«Как депутат от фракции КПРФ владимирского Законодательного собрания – я прошу или требую, если угодно, простить долги за газ всем жителям 33-го региона», - заявил Шевченко.Кроме того, депутат заметил, что многие владимирцы получают такие нищенские зарплаты, что они не могут просто оплачивать современные газовые коммуникации.«Давайте простим долг за газ и начнём с чистого листа», - подытожил Максим Шевченко.