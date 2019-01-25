Анна Нетребко посетила венский бал. Оперная дива опубликовала несколько фотографий с мероприятия, на котором предстала в стильном черном платье с головокружительным декольте.

Анна Нетребко посетила венский бал. Оперная дива опубликовала несколько фотографий с мероприятия, на котором предстала в стильном черном платье с головокружительным декольте.В Австрию прибыла из Америки, где у оперной дивы есть собственные апартаменты. Радикальную смену часовых поясов артистка перенесла тяжело. "Надеюсь хоть эту ночь засну пораньше, чем в 9 утра.. эта смена часовых поясов из Америки просто убивает... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась Анна Нетребко в своем Instagram.Певица опубликовала фотографии с венского бала. Артистка прибыла на мероприятие в черном стильном платье с разрезом и головокружительным декольте. Образ завершили высокая прическа, веер из перьев и внушительные драгоценности. Без сомнения, стала звездой светского раута.Многочисленные поклонники не смогли сдержать своего восхищения. "Дива!!!", "Восторг и восхищение! Браво!", "Анна Великолепная", "Роскошная!!!", "Фантастическая женщина!", "Ох! Какая красивая! Любуюсь!", "Шикарная и неповторимая!!!! БРАВООООООО", "Прынцеса! Нет! Не прынцеса! КОРОЛЕВА!!!", "Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир..." – рассыпались в комплиментах подписчики.Интересно, что на мероприятии , судя по фото, была без своего молодого супруга, оперного исполнителя Юсифа Эйвазова. Впрочем, российскую красавицу окружили другие мужчины, на одном фото даже виден красноречивый взгляд одного из кавалеров, брошенный в декольте Анны.Поклонники заметили это. "Куда это смотрит мистер Перейра?))", "Анна, вы потрясающе выглядите!!! Все внимание привлечено к вам, не в обиду сказано для других женщин. Вы великолепны", "Мужчина во фраке глаз не сводит с Вашего декольте, Анна. 😂вот Юсифа то рядом нет)))))))", – прокомментировали пользователи Сети.