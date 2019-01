В Парламентской ассамблее Совета Европы кипели страсти. Украинские депутаты отличились оскорбительным поведением в адрес Ольги Скабеевой: пытались вырвать микрофон, дошли до рукоприкладства. Все после того, как прошло обсуждение резолюции по инциденту в Керченском проливе.

В Парламентской ассамблее Совета Европы кипели страсти. Украинские депутаты отличились оскорбительным поведением в адрес Ольги Скабеевой: пытались вырвать микрофон, дошли до рукоприкладства. Все после того, как прошло обсуждение резолюции по инциденту в Керченском проливе. Поправку Украины, по которой моряки считались бы "военнопленными", депутаты ПАСЕ не утвердили."Вам лучше со своей гаванью отсюда отчалить", — заявляет украинский парламентарий Алексей Гончаренко."Гавань родная, а Крым – российский, — отвечает ему Ольга Скабеева. – Это – официальное лицо, других на Украине сегодня, к сожалению, нет"."Вы проиграли!" – заявляет Гончаренко и убегает.Скандал, истерики и нелепые обвинения. В прошлый раз украинский депутат Гончаренко был в сантехнических зеленых перчатках, теперь с туалетной бумагой. Что будет дальше — предсказать невозможно. В Совете Европы схватились за голову: украинскую делегацию полностью исключили из комитетов, где обсуждают Россию. Но разве может это остановить провокаторов?Российскую журналистку в кулуарах ПАСЕ еще и толкнули.- Зачем вы так себя ведете? Вы же интеллигентные люди. Господин Береза, вы же депутат, прекратите драку.Зачинщик драки — Сергей Сидоренко, главный редактор так называемой "Европейской правды" на Украине. Их совместное поведение с депутатом Березой теперь внимательно изучат в ПАСЕ. Даниэль Хольтген — пресс-секретарь генсека Совета Европы — уже принял жалобу к рассмотрению. Раньше в европарламенте драться было не принято, но это до появления делегатов от Украины.Антироссийская резолюция в отсутствие российского голоса все-таки принята. Украинцы объявляют победу и врут на весь мир. В резолюции действительно снова про Крым — в Европе, как и прежде, его не признали российским. Но главное то, из-за чего в Страсбург высадился десант нардепов из Киева, в ПАСЕ игнорируют: 24 моряка, задержанных за провокацию и нарушение российской границы военнопленными признавать отказались."I am sorry, — говорит депутат Рады Борислав Береза. — No understand what you say.- По-украински не можете? Совсем забыли? Давайте по-русски, — предлагает Ольга Скабеева. — Русский язык, который знаю и я, и вы."Sorry, no understand", — отрезает Береза, отказываясь понимать русский язык."Керченская протока… По-русски как?" – спрашивает лидер Радикальной партии в Верховной раде Украины Олег Ляшко."По-украински "протока", по-русски – "Керченский пролив", — приходит ему на помощь российская журналистка Ольга Скабеева. – Они обращались за лоцманом?""Обращались – не обращались", — говорит о задержанных за нарушение российской госграницы украинских моряках Ляшко."Просто формулировки "военнопленные" в резолюции ПАСЕ нет!" – констатирует корреспондентка телеканала "Россия 1"."Ну, хорошо. Нет формулировки "военнопленные", — соглашается Ляшко и тут же идет против логики. — Но это не отменяет факта, что 24 моряка – военнопленные в российских тюрьмах".На стороне России сегодня выступали депутаты из Сербии, Чехии и Германии. Воздержались представители Австрии, Швейцарии, Турции и Италии — украинская делегация пыталась заблокировать их трибуны. Генсека Совета Европы Ягланда, который официально объявил о кризисе Совета Европы без России, на Украине назвали кремлевским агентом. Но сути это не изменило: Парламентская ассамблея просит Россию вернуться. Россия готова, но только с восстановлением права голосовать.