Без границ. Выставка скульптуры с таким названием открылась во Владимире. В экспозиции более 40 работ знаменитого владимирского мастера Ильи Шанина. Любимый материал скульптора - бронза, однако, он постоянно экспериментирует и прославился в России и мире в том числе как автор необычных композиций из песка, льда и бетона. Некоторые его работы можно встретить и на улицах города. О секретах творчества и любви к искусству расскажет Маргарита Махрова.

"Без границ". Выставка скульптуры с таким названием открылась во Владимире. В экспозиции более 40 работ знаменитого владимирского мастера Ильи Шанина. Любимый материал скульптора - бронза, однако, он постоянно экспериментирует и прославился в России и мире в том числе как автор необычных композиций из песка, льда и бетона. Некоторые его работы можно встретить и на улицах города. О секретах творчества и любви к искусству расскажет Маргарита Махрова.Илья Шанин, скульптор, член Союза художников России: "Люблю рыбачить в свободное время, очень страстно к этому подхожу, мне очень хотелось передать вот этот азарт процесса рыбалки".Скульптура "Большая рыбалка" не только о любимом увлечении. Поплавок уже появился на поверхности, а сам улов ещё будоражит воображение. Шанин рассказывает, одна из главных задач искусства - привлечь внимание и побудить к размышлениям. Известный скульптор любит путешествовать. Он - постоянный участник и победитель фестивалей ледяных и песчаных скульптур, которые проводятся в разных городах России и мира. Образы создаёт сказочные и узнаваемые: героев истории, знаменитых мультфильмов и кинолент. В 2003 году мастер стал даже Чемпионом мира по песчаной скульптуре в Италии. Такие композиции восхищают и зрителей, и жюри, однако очень недолговечны, но скульптора это не смущает.Илья Шанин, скульптор, член Союза художников России: "Я получаю огромное удовольствие от самого процесса, процесс создания скульптуры, неважно в каком материале, очень значим, я чувствую себя счастливым, когда это делаю. Песок, снег, лёд, дерево, камень - это неважно, вкладываю душу в каждый материал".Работы Ильи Шанина "живут" и на улицах Владимира. Так, одним из знаковых событий в жизни города стало открытие памятника прославленному гимнасту Николаю Андрианову. Ожидает общественность и открытия мемориальной доски знаменитой авангардистке Ольге Розановой. Она уже готова и должна появиться на стене владимирской школы № 1, в которой училась художница.Ольга Деева, глава г. Владимира: "Я с благодарностью сейчас подходила к Илье, говорила, что давно хотелось посмотреть его работы. Это искусство непростое, далеко непростое, то, что он представляет наш город и за рубежом, вот такими скульптурами, можно сказать, кратковременными, это поражает воображение".Вместе с семьей Шанин долгое время жил прямо в художественной мастерской. В результате любовь к искусству передалась и сыну Никите. Он помогал отцу в работе с юных лет. Однажды вылепил из пластилина крепкий стол на коротких толстых ножках. Идея сына вдохновила скульптора на создание скульптуры "Скупость".Никита Шанин, сын: "Отец взял это за основу идеи, и по итогу эта работа победила в Третьяковской галерее на конкурсе молодых художников. Его трудоспособности позавидуешь, человек, который посвящает свою жизнь только скульптуре, отдаёт этому всё".Скульптуры Шанина хранятся во многих музеях и собраниях России и мира. Однако подобная по масштабу персональная выставка в родном городе впервые. Собрать одновременно 40 скульптур одного мастера разных лет оказалось совсем непросто. Зато для ценителей искусства - настоящий праздник.Жанна, посетительница выставки: "Вот это фантазия, сколько сил нужно иметь и физических даже, мне нравится, что и темы у него такие злободневные, сказочные у него есть, и сам он по себе очень симпатичный, лицо доброе, это и есть настоящий художник, который дарит радость и красоту людям".Вскоре художник отправится на новый фестиваль песчаных скульптур в Данию, в планах и работа над монументальным проектом, который пока держится в секрете. А посетить выставку скульптора в Центре пропаганды изобразительного искусства можно до 17 февраля.