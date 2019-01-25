Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил официальному представителю Министерства иностранных дел стать ведущей реалити-шоу Дом-2. Журналист Владимир Соловьев выступил в защиту Марии Захаровой.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил официальному представителю Министерства иностранных дел стать ведущей реалити-шоу "Дом-2". Журналист Владимир Соловьев выступил в защиту Марии Захаровой.На своейстранице в Twitter телеведущийопубликовал ответ бывшему министру финансов, в котором высмеял его предложение.Владимир Соловьев был также удивлен, что глава "Роснано" предложил кандидатуру Ольги Бузовой в качестве нового представителя ведомства. Он также напомнил, что Анатолий Чубайс так и не ответил на вопрос, почему он считает Россию "бедной" страной."Захаровой удалось невозможное: теперь мы знаем, что Чубайс смотрит Дом-2. Многое стало на свои места. На разговоры о Бузовой у Чубайса время есть, а ответить на конкретно поставленные вопросы о бедности россиян в богатой стране – нет.", – цитируетведущего .Новостьдополняется.