США отзывают часть своих дипломатов из Венесуэлы и грозят военным вмешательством, если увидят угрозу для американских граждан. В Каракасе не прекращается противостояние сторонников и противников Николаса Мадуро.

США отзывают часть своих дипломатов из Венесуэлы и грозят военным вмешательством, если увидят "угрозу" для американских граждан. В Каракасе не прекращается противостояние сторонников и противников Николаса Мадуро.Если в Вашингтоне и думали, что законная власть в Каракасе падет, стоит лишь подтолкнуть, то просчитались. Пока самозванец Хуан Гуайдо сидит в Twitter, возможно, скрываясь в колумбийском посольстве, законно избранный Николас Мадуро обращается к согражданам из верховного суда. Там тоже нет сомнений, кого считать легитимным лидером Венесуэлы."Хуан Гуайдо утверждает самым вульгарным способом, что с этого момента он президент страны. Где вы такое видели? Это разве конституционно? Отныне в Венесуэле президент избирается Вашингтоном, и любой, кто присягнет, становится президентом. Они хотят расчленить республику. Они хотят расчленить саму нацию и концепцию демократического государства", — сказал Мадуро.Отдельно он поблагодарил страны, поддержавшие законную власть и особенно — Владимира Путина, у которого с Мадуро накануне был телефонный разговор. Поддержку своему верховному главнокомандующему выразила и армия Венесуэлы."Боливарианские национальные вооруженные силы верны традициям освободителя Симона Боливара и никогда не примут президента, навязанного в угоду чьих-то интересов, не будут объявлять себя вне закона. И никогда не подчиняется власти или правительству, которое не демократически избранно народом Венесуэлы", — заявил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.Решимость вернуть ситуацию под контроль военные продемонстрировали не только на словах. В районы, где проходили митинги оппозиции, введены дополнительные силы. На улицы вывели и легкую бронетехнику. В целом в Каракасе и других крупных городах страны накануне было относительно спокойно. Переворот забуксовал и из Вашингтона обещают дозаправку."Сегодня я хочу заявить, что США готовы предоставить более 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи народу Венесуэлы. Эти средства должны помочь справиться с нехваткой еды и медикаментов, которая наступила в связи с политическим и экономическим кризисом в стране. Это ответ на запрос, отправленный Национальной Ассамблеей, которую возглавляет временный президент", — заявил госсекретарь США Майк Помпео.Аудитория, к которой обращался Помпео — понимающая. Сателлит на сателлите. Заседает организация американских государств, многие из которых самозванца Гуйадо поддержали. Но конец речи госсекретаря оказался смазан. В зал проникла активистка правозащитного движения, которая стала выкрикивать лозунги с призывом к собравшимся не поддерживать госпереворот.Лицом переворота Хуан Гуйадо оказался в какой-то степени случайно. Так вышло, что 5 января именно ему выпало возглавить Национальную Ассамблею. Некоторые выпускника университета Джорджа Вашингтона даже сравнивают с Бараком Обамой. И дело не только во внешнем сходстве. Предвыборный лозунг его партии "Народная воля" — калька с обамовского "Да, мы можем". В общем, кастинг у США был поспешным. И отвечать за провал кому-то придется. Возможно, что Джону Болтону. Не он ли сумел убедить Трампа так молниеносно признать Гуайдо? Вопрос в том, есть ли теперь у Болтона запасной вариант."Сейчас мы работаем над тем, чтобы отрезать нелигитимный режим Мадуро от всех источников финансирования. Мы считаем, что раз мы признали временным президентом Хуана Гуайдо, то и финансирование должно получать законное правительство. Все это очень сложно и все это в процессе", — заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.Тем временем для американских дипломатов в Венесуэле начался обратный отсчет. Им дали 72 часа на то чтобы упаковать вещи и отправится восвояси. По истечении этого срока сотрудники миссии США лишатся дипломатической неприкосновенности. Впрочем, силу к ним обещают не применять, во избежание провокации. Каракас при этом закроет и свое посольство в Вашингтоне, а также все консульства, в том числе и в Нью-Йорке. Оно находится в нескольких кварталах от штаб-квартиры ООН.Чтобы обсудить происходящее в Венесуэле по требованию США в субботу в ее стенах соберется совет безопасности. Учитывая, как много поставили в Вашингтоне на карту, на заседании ждут не только американского постпреда, но и главу госдепа Майка Помпео.