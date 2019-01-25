Новое
российское оружие ставит крест на возможностях американской армии по защите
интересов страны. Ракетные комплексы С-400 Триумф бросают вызов США, угрожая
их господству в воздухе, пишет влиятельное издание Wall Street Journal.
Новое
российское оружие ставит крест на возможностях американской армии по защите
интересов страны. Ракетные комплексы С-400 "Триумф" бросают вызов США, угрожая
их господству в воздухе, пишет влиятельное издание Wall Street Journal.
Обозреватель Томас
Гроув анализирует возможности российской системы ПВО, называя ее мощнейшим
противовоздушным щитом, который меняет расчеты США и их союзников в возможных
горячих точках, начиная с Сирии. По информации журналиста, в Пентагоне признают,
что военные возможности Москвы лишают американскую армию геополитических
преимуществ и способности действовать свободно.
Тревогу в
Вашингтоне вызвала популярность систем С-400 у Турции, Индии, Саудовской
Аравии и Сирии. Все эти страны входят в десятку государств, где США продвигает
свои геополитические интересы.
Важно, что покупателей
"Триумфа" не останавливают возможные санкции со стороны Вашингтона из-за
сотрудничества с российским военно-промышленным комплексом. "Продавая С-400 в
другие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживания
вооруженных сил США", – пишет автор статьи.
Известно, что
российский комплекс по своим тактико-техническим характеристикам значительно
превосходит американскую систему ПВО "Патриот". Так, С-400 способен на
расстоянии до 250 миль отслеживать 300 потенциальных целей, в то время как у
"Патриота" эта цифра втрое меньше, отмечает Томас Гроув.
"Все это делает
такое смертоносное оружие крайне эффективным для противодействия военному
вмешательству Запада. Потенциал и возможности российского зенитного ракетного комплекса
свидетельствуют о том, что период абсолютного господства США в воздухе
закончился", – делает вывод автор материала.