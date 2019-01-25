Новое российское оружие ставит крест на возможностях американской армии по защите интересов страны. Ракетные комплексы С-400 Триумф бросают вызов США, угрожая их господству в воздухе, пишет влиятельное издание Wall Street Journal.

Новоероссийское оружие ставит крест на возможностях американской армии по защитеинтересов страны. Ракетные комплексы С-400 "Триумф" бросают вызов США, угрожаяих господству в воздухе, пишет влиятельное издание Wall Street Journal.Обозреватель ТомасГроув анализирует возможности российской системы ПВО, называя ее мощнейшимпротивовоздушным щитом, который меняет расчеты США и их союзников в возможныхгорячих точках, начиная с Сирии. По информации журналиста, в Пентагоне признают,что военные возможности Москвы лишают американскую армию геополитическихпреимуществ и способности действовать свободно.Тревогу вВашингтоне вызвала популярность систем С-400 у Турции, Индии, СаудовскойАравии и Сирии. Все эти страны входят в десятку государств, где США продвигаетсвои геополитические интересы.Важно, что покупателей"Триумфа" не останавливают возможные санкции со стороны Вашингтона из-засотрудничества с российским военно-промышленным комплексом. "Продавая С-400 вдругие страны, Россия распространяет среди них возможности сдерживаниявооруженных сил США", – пишет автор статьи.Известно, чтороссийский комплекс по своим тактико-техническим характеристикам значительнопревосходит американскую систему ПВО "Патриот". Так, С-400 способен нарасстоянии до 250 миль отслеживать 300 потенциальных целей, в то время как у"Патриота" эта цифра втрое меньше, отмечает Томас Гроув."Все это делаеттакое смертоносное оружие крайне эффективным для противодействия военномувмешательству Запада. Потенциал и возможности российского зенитного ракетного комплексасвидетельствуют о том, что период абсолютного господства США в воздухезакончился", – делает вывод автор материала.