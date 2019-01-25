В канун Дня студентов состоялась встреча генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой с руководителями высших учебных заведений Владимирской области

В канун Дня студентов состоялась встреча генерального директора музея-заповедника Светланы Мельниковой с руководителями высших учебных заведений Владимирской областиГосударственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник будет развивать сотрудничество с главными вузами нашей области. В канун Татьянина дня на встречу с генеральным директором ВСМЗ пришли: ректор Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Анзор Саралидзе, директор Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Юдина, заместитель начальника Владимирского юридического института ФСИН России по кадрам Светлана Пустовалова. Позднее запланирована встреча музейщиков с директором Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Вячеславом Картухиным. В общении педагогов и музейщиков также принял участие председатель областной организации Всероссийского общества инвалидов Михаил Осокин.Была достигнута договоренность о совместной работе по целому спектру направлений, первым из которых, безусловно, остается создание условий для духовно-нравственного и культурного развития граждан. Принято решение о подготовке общими усилиями передвижной выставки, посвященной памятникам архитектуры Владимирского края для лиц с ограниченными физическими возможностями, а также о совместной работе с особенными детьми.Кроме того, в ближайшее время будет детально рассмотрен вопрос о сотрудничестве в научной сфере, в том числе, в части проведения совместных этнографических и других экспедиций, в изучении истории повседневности и фиксации устной истории 33-го региона. Планируется создание на базе волонтерских организаций вузов корпуса волонтеров наследия, которые будут оказывать помощь при выполнении работ на памятниках истории и культуры и в создании музейных экспозиций.