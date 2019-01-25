Недавно певица Таня Терешина родила второго ребенка. Радостным событием исполнительница поделилась со своими поклонниками в соцсетях, куда она выложила трогательное фото с малышом. Дни.ру попросили ясновидящую заглянуть в будущее ребенка.

Недавно певица Таня Терешина родила второго ребенка. Радостным событием исполнительница поделилась со своими поклонниками в соцсетях, куда она выложила трогательное фото с малышом. "Дни.ру" попросили ясновидящую заглянуть в будущее ребенка."Этот ребенок желанный, он родился в любви. И это очень важно для судьбы человека. Он как бы изначально держитпрограмму удачи и счастья в себе. Если ребенок приходит на Землю и его призывают оба родителя, то дорога прокладывается иначе. А если женщина ловитмужчину на беременности и принуждает его, то у таких детей редко бывает хорошая судьба", – сказала .По словам медиума, ребенок Тани не будет иметьотношения к шоу-бизнесу. Его ожидает какая-то очень интереснаяинтеллектуальная работа. "Вижу и отличное здоровье, и хорошие стабильныематериальные потоки. И, кстати, у Терешиной впереди еще деторождение. И, похоже, что от другого мужчины. Ее миссия на Земле – множественное материнство. Она реализуется и как женщина, и как мать, и как творческаяединица", – уверена ясновидящая.В последнее время у певицы наблюдается тяга к духовности. Возможно она занимаетсямедитацией, либо какими-то практиками. "Излишней религиозности я не вижу, но точно есть какая-тоориентация иную религию (не христианскую). Таня Терешина – очень интересная женщина. И через нее в этот мир приходят не менее интересные личности", – добавила она.Напомним, что отцом второго ребенка певицы стал ее 23-летний муж Олег. Свадьбу влюбленные сыграли осенью 2018 года. У Тани Терешиной подрастает дочь Арис от ведущего Славы Никитина. По словам певицы, Олег прекрасно ладит с девочкой.