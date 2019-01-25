Экс-чемпионы Франции по футболу из клуба Монако, кажется, окончательно дозрели до увольнения главного тренера команды Тьерри Анри. Француз отстранен от управления и, по сведениям инсайдеров, с начаты переговоры о расторжении контракта. Проблема – в сумме отступных.

Экс-чемпионы Франции по футболу из клуба "Монако", кажется, окончательно дозрели до увольнения главного тренера команды Тьерри Анри. Француз отстранен от управления и, по сведениям инсайдеров, с начаты переговоры о расторжении контракта. Проблема – в сумме отступных.По разным сведениям, французский специалист, для которого "Монако" стал первым в карьере тренера топ-клубом, сумел прописать в соглашении достаточно большую сумму отступных – от 10 до 15 млн евро. Британский источник Sky Sports сообщает, что пока клуб и специалист не нашли общего языка по всем пунктам грядущего увольнения.Как уже сообщали 33Live.RuRu, "Монако" хочет вернуть на пост наставника португальца Леонарду Жардима, который работал с командой до Анри с 2014 года и сделал клуб чемпионом Франции.